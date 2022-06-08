Конкуренция выросла, но есть шанс найти работу! Что происходит на рынке труда в Украине в июне

По данным Государственной службы занятости, сейчас в Украине зарегистрировано меньше безработных, чем год назад в аналогичный период.

Основатель сайта Work.ua Артур Михно рассказал в эфире телемарафона о ситуации на рынке труда во время войны и объяснил, можно ли сейчас найти работу.

Вектор достаточно положительный. Если в первые дни войны рынок труда упал полностью и почти коснулся дна, то в последние три месяца мы наблюдаем его постоянный рост, — говорит Михно.

По его словам, до войны ежедневно было около 90 000 активных вакансий на портале Work.ua. За первые дни войны это количество упало до 6 тысяч. Но сейчас количество вакансий растет на 10% каждую неделю.

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За последний месяц рынок вырос на 50% по сравнению с апрелем. Больше всего вакансий для:

менеджеров по продажам, консультантов,

менеджеров по работе с клиентами,

водителей,

бухгалтеров,

поваров,

руководителей,

кассиров,

офис-менеджеров и т.д.

Мы видим рост в сфере рабочих специальностей, но в топ они еще не вышли, — отмечает Артур.

Что касается средней заработной платы, которую предлагают работодатели, то она снизилась примерно на 10% по сравнению с периодом до 24 февраля. Но при этом конкуренция за получение места значительно возросла. Поэтому Михно советует максимально активно откликаться на вакансии и не упускать возможности.

Если ты сейчас в поиске, читай, как найти работу во время войны в Украине.