Пора освоить программирование: подборка бесплатных IT-курсов для украинцев

В войне России против Украины мало кто остается в стороне. Мировые селебрити, политики, общественные деятели всячески помогают нашей стране. Информационные сервисы делятся своими знаниями с украинцами бесплатно.

Но пока с работой в Украине все еще тяжело, война дает о себе знать. Какие вакансии в Украине в июне самые востребованные, читай по ссылке. Но можно пойти другим путем. Например, попробовать овладеть чем-нибудь новым. Бесплатные курсы программирования могут открыть для тебя новую профессию.

Бесплатные курсы программирования

GlobalLogic Education

GlobalLogic — международная IT-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, предоставлением цифровых инжиниринговых услуг, IТ-аутсорсингом и т. д.

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Она запускает бесплатный курс IT Basic Course. Благодаря ему ты можешь узнать:

Как выбрать профессию и компанию в IT? Об Agile методологии и проектном менеджменте. Какие базовые навыки бизнес-коммуникации в международной компании необходимы тебе. Soft skills. Полезные онлайн-инструменты. Навыки концентрации. Прогресс в иностранных языках. Правила оформления CV и прохождения онлайн-интервью.

Получить бесплатный онлайн-курс ты можешь по ссылке.

Coursera

Эта платформа наверняка знакома многим украинским студентам. Теперь у них бесплатный доступ к ее курсам. Если ты тоже студент(-ка) и не знаешь, как получить курсы, сделай следующим образом:

Зарегистрируйся на сайте и укажи университетскую почту. Выбери из списка свой университет. Выбери курс, который нравится.

SheCodes Foundation

Эта платформа предоставляет доступ к знаниям по кодированию женщинам-переселенкам. На курсе 10 тысяч мест.

Он будет длиться полгода и проводиться на английском. Заявки рассматриваются быстро, а подать ее можно здесь.

Mate Academy

Онлайн-платформа, предоставляющая бесплатные услуги для воинов ВСУ. Курс будет длиться четыре месяца, по будням, с 9:00 до 18:00.

У каждого пользователя будет поддержка коуча, а также доступ к уникальным вакансиям. Кроме программирования, будет изучаться английский и навыки составления резюме. 80% курса — практика.

Ты можешь выбрать направление из следующих:

Recruitment Front-end QA Full-stack Java UI/UX Design Python

Зарегистрироваться на курс можно здесь.

Ранее мы рассказывали, какие мировые компании предоставляют свои услуги бесплатно для украинцев.

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