Пора освоить программирование: подборка бесплатных IT-курсов для украинцев

В войне России против Украины мало кто остается в стороне. Мировые селебрити, политики, общественные деятели всячески помогают нашей стране. Информационные сервисы делятся своими знаниями с украинцами бесплатно.
Но пока с работой в Украине все еще тяжело, война дает о себе знать. Какие вакансии в Украине в июне самые востребованные, читай по ссылке. Но можно пойти другим путем. Например, попробовать овладеть чем-нибудь новым. Бесплатные курсы программирования могут открыть для тебя новую профессию.
GlobalLogic — международная IT-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, предоставлением цифровых инжиниринговых услуг, IТ-аутсорсингом и т. д.
Она запускает бесплатный курс IT Basic Course. Благодаря ему ты можешь узнать:
Получить бесплатный онлайн-курс ты можешь по ссылке.
Эта платформа наверняка знакома многим украинским студентам. Теперь у них бесплатный доступ к ее курсам. Если ты тоже студент(-ка) и не знаешь, как получить курсы, сделай следующим образом:
Эта платформа предоставляет доступ к знаниям по кодированию женщинам-переселенкам. На курсе 10 тысяч мест.
Он будет длиться полгода и проводиться на английском. Заявки рассматриваются быстро, а подать ее можно здесь.
Онлайн-платформа, предоставляющая бесплатные услуги для воинов ВСУ. Курс будет длиться четыре месяца, по будням, с 9:00 до 18:00.
У каждого пользователя будет поддержка коуча, а также доступ к уникальным вакансиям. Кроме программирования, будет изучаться английский и навыки составления резюме. 80% курса — практика.
Ты можешь выбрать направление из следующих:
Зарегистрироваться на курс можно здесь.
Ранее мы рассказывали, какие мировые компании предоставляют свои услуги бесплатно для украинцев.
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