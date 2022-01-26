“Як вивчити англійську після 40 років?”

— Найважливішими правилами для вивчення англійської мови людьми 40+ є:

Не боятися говорити. Зазвичай люди старшого віку — перфекціоністи (можливо, лише мені траплялися такі студенти). Вони настільки бояться сказати неправильно, що вважають за ліпше мовчати.

Для цього є вчитель, який послухає, проаналізує ваше мовлення і дасть корисні поради, як його покращити.

Тому, якщо ви прийшли на мовні курси чи займаєтеся з викладачем індивідуально, запам’ятайте:

Практика — ваш щасливий квиток в успішне майбутнє, де ви опанували англійську.

Повторювати раніше вивчений матеріал. Це важливо для кожного, хто вивчає мову, а для людей 40+ тим паче.

Я постійно щось повторюю зі своїми учнями. Зокрема, наприкінці заняття ми повторюємо пройдену тему, через два тижні — те, що вивчали раніше. А ще через місяць пишемо невеличкі тести.

Так працює наш мозок, нам треба повторити, щоб краще запам’ятати. Навіть коли ви ходите вулицею і часто чуєте ту саму англомовну пісню, то кілька слів з неї точно запам’ятаєте.

Крім того, у деяких студентів існує переконання, що вони мають працювати на занятті, а вдома відпочивати. Це неправильний підхід.

Нині у багатьох школах існує така маркетингова стратегія — не задавати домашку. Однак, щоб опанувати англійську, працювати потрібно весь час.

Довіряти своєму викладачу. Інколи на заняттях чую фразу “мене так не вчили” і недовіру, яка з’являється після цього.

Тут потрібно розуміти, що якщо ми не довіряємо викладачу — це погано. Це заважає йому рухатися далі, бо він витрачає час на пояснення, чому не помиляється.

Сформулювати мету, заради якої ви вчите англійську.

Мета — це один із найголовніших факторів під час вивчення іноземної мови. Ще перед початком навчання ви маєте чітко усвідомлювати, навіщо це робите.

До прикладу, під час подорожей хочете вільно спілкуватися без чиєїсь допомоги. Або англійська вам потрібна для роботи. Як саме я користуватимуся мовою і яку користь від цього отримаю.

Коли у людини є мета вивчення англійської, всі блоки в голові одразу зникають. Вона розуміє, навіщо їй вчити мову.

Беріться за завдання, які точно виконаєте.

Робіть те, що вам говорить викладач. Не перевантажуйте себе.

Половина моїх студентів 40+ занадто цілеспрямовані, тож інколи я бачу, як напочатку вони активно виконують завдання, а потім втрачають інтерес, бо втомлюються.

Немає значення, скільки років ви вчите англійську (15 чи 30), важливо, як ви володієте нею. Якщо вас протестували на рівень Elementary, то потрібно починати саме з нього.

Оскільки, коли ви почнете займатися за середнім рівнем, а ваші знання йому не відповідають, ви нічого не будете розуміти. Не зможете практикувати мовлення. Все здаватиметься складним, нецікавим, і максимум через місяць ви покинете заняття.

Використовуйте мову в реальному житті.

Ви маєте створити собі стресову ситуацію, в якій будете застосувати свої знання англійської. До прикладу, якщо збираєте летіти в подорож, спробуйте заговорити англійською в аеропорту на митці, під час проходження паспортного контролю.

Або якщо нікуди не збираєтеся, замовте англійською якусь страву в кафе. Можливо, офіціанти зрозуміють, що ви не носій мови, за вашим акцентом, але практикуватися вкрай необхідно.

Повірте, коли ми говоримо і бачимо, що у нас виходить: “О Господи, мене зрозуміли і я зрозуміла іншу людину!” — це неймовірна мотивація для вивчення мови.

Які переваги мають ті, хто вивчає англійську у дорослому віці?

— З досвіту можу сказати, що студент старшого віку розуміє, навіщо опановує мову. Це не та ситуація, коли в підлітковому віці мене змусили батьки, а я хотів поганяти з хлопцями м’яча.

Коли у людини є мета, про що ми згадували напочатку, то вивченню англійської вона приділятиме більше часу, їй стане цікаво.

Я помічаю, що студенти старшого віку значно наполегливіші, постійно уточнюють, чи правильно зрозуміли, прочитали, висловили думку.

Все записують, у багатьох чудові конспекти, й тому значно швидше досягають прогресу. А ще більш уважні, можуть зосередитись, їх не треба заспокоювати та доводити, що англійська їм потрібна.

Вони вже мають якусь внутрішню мотивацію, а це насправді дуже допомагає у вивченні мови й проведенні занять. До того ж у студентів 40+ є можливість одразу її активувати.

Оскільки, якщо порівняти з підлітками, яких англійської навчають у школі, таких людей на опанування мови спонукає або робота, або подорожі. Відтак вони можуть одразу перевірити, чи працює їхня англійська, чи ні.

Крім того, якщо ми говоримо про активування мови, тобто виконання певних завдань на “спікінг”, люди дорослого віку можуть спілкуватися по 20–30 хвилин.

Лише тому, що їм є, про що поговорити, вони багато знають, досвідчені. Ця зацікавленість чудово сприяє вивченню англійської.

Одразу вчителя запитують: “А як буде це слово, а як інше” — і завдяки тому, що їм цікаво, запам’ятовують їх краще. Тобто немає такого: з-під палки поговорити про вимираючі види, наприклад.

Які методики допомагають людям 40+ легше опанувати іноземну мову?

— Наразі не лише для людей старшого віку, а й усіх студентів застосовують комунікативну методику. Тобто все, що ми вивчаємо, маємо застосувати в говорінні.

Вважаю, що вона не ідеальна, але дуже наближена до неї.

Єдине, що людям 40+, які навчалися ще по системі перекладу “щось вивчаю і відразу перекладаю”, складно перейти на нову. Для них незвично говорити без перекладу: “Як це я не перекладу фразу?”

Я їх добре розумію, тому іноді додаю переклад. Адже коли на занятті людина перебуває у жорсткому стресі: “Я нічого не розумію, ненавиджу цю мову”, це ні до чого хорошого не призведе.

Людина має сприймати матеріал зі спокійним серцем, щоб він краще запам’ятовувався.

Зазначу, що групові заняття не можуть гарантувати індивідуального підходу, бо хтось може вчитися без потреби в перекладі, а іншому, навпаки, потрібна допомога викладача з цим.

І це вже майстерність вчителя — знайти універсальний підхід до всіх студентів.

Також хочу порекомендувати для вивчення слів і їх значень використовувати метод асоціації. Відштовхуватися від того, на що схоже англійське слово чи з яким із вашої рідної мови воно співзвучне.

Щодо граматики, якщо ви переконані, що не володієте філологічним складом розуму, ви — математик і потребуєте спеціальної формули, то такі існують.

Англійську граматику можна вивчати по формулах, до прикладу, будуючи з їхньою допомогою запитання у теперішньому часі.

Тож не буде зайвим завести собі невеличкий блокнот з табличками.

Утім, впадати в крайнощі теж не потрібно. Головне завдання під час вивчення англійської мови — застосовувати здобуті знання у мовленні. Я навіть своїм студентам задаю комунікативні домашні завдання.

Чи є шанс у людини 40+ самостійно вивчити англійську?

— Самостійне вивчення англійської радше більше залежить від обставин, ніж від віку.

Якщо у вас сім’я, робота, самотужки вчити іноземну мову дуже складно. Але якщо ви налаштовані рішуче, тоді вам потрібно:

знайти матеріали, за якими будете вчитися. Можливо, проконсультуватися з викладачем, якого знаєте, чи з другом, який вивчав мову. Відшукати потрібні підручники в інтернеті та завантажити або ж просто купити їх;

створити графік навчань і дотримуватися його.

На кшталт того, як ви ходите на роботу, де, якщо ви залишитеся вдома, вас звільнять. Так вчиняйте і з вивченням англійської.

Потрібно також розуміти, що ви маєте бути дуже змотивованими, щоб не полиши цю затію через кілька тижнів.

Адже в ситуаціях, коли ви оплатили курси англійської наперед і у вас є вчитель, знаходити стимули та мотивацію легше.

Крім того, в самостійних заняттях відсутня практика. Тож якщо ви вирішили вчити мову самотужки, то підшукайте якийсь розмовний клуб.

В Україні є безліч недорогих розмовних клубів із викладачем, потрібно лише гуглити. Він допоможе вам підкоригувати вимову чи вкаже на помилки.

Коли ми говоримо про мовні курси, то з досвіду скажу, що оптимальна кількість людей для групових занять — 6-8 осіб.

Так у кожного буде партнер для спілкування, студенти зможуть застосувати вивчене на практиці, а вчитель зможе послухати кожну пару і дати хороший зворотний зв’язок кожному зі студентів.

Карантин і не думає відступати, тож на дистанційне навчання змушені переходити не лише школярі чи студенти, а й ті, хто мріє стати гуру в англійській.

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