Parler français: в Україні посилять вивчення французької мови — подробиці

Фото Unsplash Знання іноземних мов відкриває для людини чимало дверей, стирає кордони та робить життя більш насиченим. Уяви: ти можеш розповідати людям з інших країн правду про війну вдома, як Росія маніпулює історією та що вчиняє на наших територіях! МОН України заявило про посилення співпраці з Францією на освітньому рівні: країни підписали угоду про викладання французької мови в Україні. Детальніше про це розповідаємо далі у матеріалі.Французька мова в Україні: що відомо про посилення вивчення Стало відомо, що 2 червня Україна та Франція підписали адміністративну угоду про посилення викладання французької мови в освітніх закладах України. З українського боку угоду підписав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, а з французького — заступник генерального директора з питань глобалізації Міністерства Європи та закордонних справ Франції Олівʼє Рішар. Що ця угода дасть Україні? Як зазначили у МОН, це двостороннє партнерство. Щодо України, то угода посилить викладання французької мови у школах на ВНЗ. Читати на тему Українська мова — друга іноземна? Навіщо польські школи змінюють програму У Польщі пропонують вивчати українську мову як другу іноземну, але за певних умов: що відомо. Окрім цього, співпраця: запроваджує сертифікат LabelFrancEducation, який буде показником досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою; для вчителів французької мови в Україні будуть надані навчальні курси та стажування; формування та функціонування Мережі досконалості в Україні. Окрім цього відомо про сприяння функціонуванню французького ліцею імені Анни Київської в Україні. Нагадаємо, що раніше подібна ініціатива поширювалася й у зворотному вигляді: у Франції будуть викладати українську мову: більше деталей про це читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Іноземні мови, освіта, Україна, Франція, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter