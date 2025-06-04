Для тебе Освіта

Parler français: в Україні посилять вивчення французької мови — подробиці

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Червня 2025, 19:00
французька в школах
Фото Unsplash

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