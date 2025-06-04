Parler français: в Україні посилять вивчення французької мови — подробиці

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МОН України заявило про посилення співпраці з Францією на освітньому рівні: країни підписали угоду про викладання французької мови в Україні.

Детальніше про це розповідаємо далі у матеріалі.

Французька мова в Україні: що відомо про посилення вивчення

Стало відомо, що 2 червня Україна та Франція підписали адміністративну угоду про посилення викладання французької мови в освітніх закладах України.

З українського боку угоду підписав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, а з французького — заступник генерального директора з питань глобалізації Міністерства Європи та закордонних справ Франції Олівʼє Рішар.

Що ця угода дасть Україні?

Як зазначили у МОН, це двостороннє партнерство. Щодо України, то угода посилить викладання французької мови у школах на ВНЗ.

Окрім цього, співпраця:

запроваджує сертифікат LabelFrancEducation, який буде показником досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою;

для вчителів французької мови в Україні будуть надані навчальні курси та стажування;

формування та функціонування Мережі досконалості в Україні.

Окрім цього відомо про сприяння функціонуванню французького ліцею імені Анни Київської в Україні.

Нагадаємо, що раніше подібна ініціатива поширювалася й у зворотному вигляді: у Франції будуть викладати українську мову: більше деталей про це читай за посиланням.

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