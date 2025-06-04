Для тебя Образование

Parler français: в Украине усилят изучение французского языка — подробности

Виктория Мельник, журналист сайта 04 июня 2025, 19:00
Французский в школах
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь