Parler français: в Украине усилят изучение французского языка — подробности

Фото Unsplash Знание иностранных языков открывает для человека немало дверей, стирает границы и делает жизнь более насыщенной. Представь: ты можешь рассказывать людям из других стран правду о войне дома, как Россия манипулирует историей и что делает на наших территориях! МОН Украины заявил об усилении сотрудничества с Францией на образовательном уровне: страны подписали соглашение о преподавании французского языка в Украине. Детальнее об этом рассказываем дальше в материале.Французский язык в Украине: что известно об усилении изучения Стало известно, что 2 июня Украина и Франция подписали административное соглашение об усилении преподавания французского языка в образовательных учреждениях Украины. С украинской стороны соглашение подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, а с французской — заместитель генерального директора по вопросам глобализации Министерства Европы и иностранных дел Франции Оливье Ришар. Что это соглашение даст Украине? Как отметили в МОН, это двустороннее партнерство. Что касается Украины, то соглашение усилит преподавание французского языка в школах вузов. Читать по теме Украинский язык — второй иностранный? Зачем польские школы меняют программу В Польше предлагают учить украинский язык как второй иностранный, но при определенных условиях: что известно. Кроме этого, сотрудничество: вводит сертификат LabelFrancEducation, являющийся показателем достижений в сфере двуязычного образования на французском языке; для учителей французского языка в Украине будут предоставлены учебные курсы и стажировки; формирование и функционирование Сети совершенства в Украине. Кроме этого, известно о содействии функционированию французского лицея имени Анны Киевской в Украине. Напомним, что ранее подобная инициатива распространялась и в другую сторону: во Франции будут преподавать украинский язык: больше деталей об этом читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Иностранные языки, освіта, Украина, Франция, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter