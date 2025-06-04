Parler français: в Украине усилят изучение французского языка — подробности

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МОН Украины заявил об усилении сотрудничества с Францией на образовательном уровне: страны подписали соглашение о преподавании французского языка в Украине.

Детальнее об этом рассказываем дальше в материале.

Французский язык в Украине: что известно об усилении изучения

Стало известно, что 2 июня Украина и Франция подписали административное соглашение об усилении преподавания французского языка в образовательных учреждениях Украины.

С украинской стороны соглашение подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, а с французской — заместитель генерального директора по вопросам глобализации Министерства Европы и иностранных дел Франции Оливье Ришар.

Что это соглашение даст Украине?

Как отметили в МОН, это двустороннее партнерство. Что касается Украины, то соглашение усилит преподавание французского языка в школах вузов.

Кроме этого, сотрудничество:

вводит сертификат LabelFrancEducation, являющийся показателем достижений в сфере двуязычного образования на французском языке;

для учителей французского языка в Украине будут предоставлены учебные курсы и стажировки;

формирование и функционирование Сети совершенства в Украине.

Кроме этого, известно о содействии функционированию французского лицея имени Анны Киевской в ​​Украине.

Напомним, что ранее подобная инициатива распространялась и в другую сторону: во Франции будут преподавать украинский язык: больше деталей об этом читай по ссылке.

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