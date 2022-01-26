“Как выучить английский после 40 лет?”

— Самые важные правила для изучения английского языка людьми 40+ это:

Не бояться говорить. Обычно люди старшего возраста — перфекционисты (возможно, только мне попадались такие студенты). Они настолько боятся сказать неправильно, что предпочитают молчать.

Для этого есть учитель, который послушает, проанализирует вашу речь и даст полезные советы, как ее улучшить.

Поэтому если вы пришли на языковые курсы или занимаетесь с преподавателем индивидуально, запомните:

Практика — ваш счастливый билет в успешное будущее, где вы овладели английским.

Повторять ранее усвоенный материал. Это важно для каждого, кто изучает язык, а для людей 40+ тем более.

Я постоянно что-нибудь повторяю со своими учениками. В частности, в конце занятия мы повторяем пройденную тему, через две недели — то, что изучали раньше. А спустя еще месяц пишем небольшие тесты.

Так работает наш мозг, нам нужно повторить, чтобы лучше запомнить. Даже когда вы ходите по улице и часто слышите одну и ту же англоязычную песню, то несколько слов из нее точно запомните.

Кроме того, у некоторых студентов существует убеждение, что они должны работать на занятии, а дома отдыхать. Это неверный подход.

В настоящее время во многих школах существует такая маркетинговая стратегия — не задавать домашку. Однако, чтобы овладеть английским, работать нужно все время.

Доверять своему преподавателю. Иногда на занятиях слышу фразу “меня так не учили” и вижу, как человек с недоверием занимается дальше.

Здесь нужно понимать, что если мы не доверяем преподавателю — это плохо. Это мешает ему двигаться дальше, потому что он тратит время на объяснение, почему не ошибается.

Сформулировать цель, ради которой вы учите английский.

Цель — это один из самых главных факторов при изучении иностранного языка. Еще перед началом обучения вы должны четко осознавать, зачем учите иностранный язык.

К примеру, во время путешествий хотите свободно общаться без чьей-либо помощи. Или английский вам нужен для работы. Как именно я буду пользоваться языком и какую пользу от этого получу.

Когда у человека есть цель изучения английского, все блоки в голове сразу исчезают. Он понимает, зачем ему учить язык.

Беритесь за задачи, которые точно выполните.

Делайте то, что говорит преподаватель. Не перегружайте себя.

Половина моих студентов 40+ слишком целеустремленны, поэтому иногда я вижу, как в начале они активно выполняют задания, а потом теряют интерес, потому что устают.

Неважно, сколько лет вы учите английский (15 или 30), важно, как вы владеете им. Если вас протестировали на уровень Elementary, нужно начинать именно с него.

Поскольку когда вы начнете заниматься по среднему уровню, а ваши знания не соответствую ему, вы ничего не будете понимать. Не сможете практиковать речь. Все будет казаться сложным, неинтересным, и максимум через месяц вы покинете занятия.

Используйте язык в реальной жизни.

Вы должны создать себе стрессовую ситуацию, в которой сможете применить свои знания английского.

К примеру, если собираетесь лететь в путешествие, попробуйте заговорить по-английски в аэропорту на таможне, во время прохождения паспортного контроля.

Или если никуда не собираетесь, закажите на английском какое-нибудь блюдо в кафе. Возможно, официанты поймут, что вы не носитель языка, по вашему акценту, но практиковаться крайне необходимо.

Поверьте, когда мы говорим и видим, что у нас получается: “О Господи, меня поняли и я поняла другого человека”, это невероятная мотивация для изучения языка.

Какие преимущества есть у тех, кто изучает английский во взрослом возрасте?

— Со своего опыта могу сказать, что студент старшего возраста понимает, зачем овладевает языком. Это не та ситуация, когда в подростковом возрасте меня заставили родители, а я хотел погонять с ребятами мяч.

Если у человека есть цель, о чем мы упоминали вначале, то изучению английского он будет уделять больше времени, ему станет интересно.

Я замечаю, что студенты постарше значительно настойчивее, постоянно уточняют, правильно ли поняли, прочитали, высказали свое мнение.

Все записывают, у многих отличные конспекты, и потому гораздо быстрее достигают прогресса. А еще более внимательные, могут сосредоточиться, их не нужно успокаивать и доказывать, что английский им нужен.

У них уже есть какая-то внутренняя мотивация, а это очень помогает в изучении языка и проведении занятий.

Поскольку, по сравнению с подростками, которых английскому учат в школе, таких людей на овладение языком побуждает либо работа, либо путешествия. Следовательно, они могут сразу проверить, работает ли их английский или нет.

Кроме того, если мы говорим об активировании языка, то есть выполнении определенных задач на “спикинг”, люди взрослого возраста могут общаться по 20-30 минут.

Только потому, что им есть о чем поговорить, они многое знают, более опытные. Этот интерес прекрасно способствует изучению английского.

Сразу учителя спрашивают: “А как будет это слово, как другое” — и благодаря тому, что им интересно, запоминают их лучше. То есть, нет такого — из-под палки поговорить о вымирающих видах, например.

Какие методики помогают людям 40+ легче овладеть иностранным языком?

— Сейчас не только для людей старшего возраста, но и для всех студентов применяют коммуникативную методику. То есть, все, что мы изучаем, должны применить в говорении.

Считаю, что она не идеальна, но очень приближена к ней.

Единственное, что людям 40+, которые учились еще по системе перевода “что-то изучаю и сразу перевожу”, сложно перейти на новую. Для них необычно говорить без перевода: “Как это я не переведу фразу?”

Я их хорошо понимаю, потому иногда добавляю перевод. Ведь когда на занятии человек находится в жестоком стрессе: “Я ничего не понимаю, ненавижу этот язык”, это ни к чему хорошему не приведет.

Человек должен усваивать материал со спокойным сердцем, чтобы он лучше запоминался.

Отмечу, что групповые занятия не могут гарантировать индивидуальный подход, потому что кто-то может учиться без необходимости перевода, а другому, наоборот, нужна помощь преподавателя с этим.

И это уже мастерство учителя — найти универсальный подход ко всем студентам.

Также хочу порекомендовать при изучении слов и их значений использовать метод ассоциации. Отталкиваться от того, на что похоже английское слово или с каким из вашего родного языка оно созвучно.

Что касается грамматики, если вы убеждены, что не владеете филологическим складом ума, вы математик и необходима специальная формула, то такие существуют.

Английскую грамматику можно изучать по формулам, например, строя с их помощью вопросы в настоящем времени.

Так что не будет лишним завести себе небольшой блокнот с табличками.

Впрочем, впадать в крайности тоже не нужно. Главная задача при изучении английского языка — применять полученные знания в речи. Я даже своим студентам задаю коммуникативные домашние задания.

Есть ли шанс у человека 40+ самостоятельно выучить английский?

— Самостоятельное изучение английского скорее зависит от обстоятельств, чем от возраста.

Если у вас семья, работа, самостоятельно учить иностранный язык очень сложно. Но если вы настроены решительно, тогда вам нужно:

найти материалы, по которым будете учиться. Возможно, проконсультироваться с преподавателем, которого вы знаете, или с другом, изучавшим язык. Отыскать нужные учебники в интернете и скачать или же просто купить их;

создать график обучения и следовать ему.

Вроде того, как вы ходите на работу, где, если останетесь дома, вас уволят. Так поступайте с изучением английского.

Нужно также понимать, что вы должны быть очень мотивированными, чтобы не бросить эту затею через несколько недель.

Ведь в ситуациях, когда вы заплатили за курсы английского заранее и у вас есть учитель, находить стимулы и мотивацию легче.

Кроме того, при самостоятельных занятиях отсутствует практика. Поэтому если вы решили учить язык самостоятельно, то подыщите какой-нибудь разговорный клуб.

В Украине есть множество недорогих разговорных клубов с преподавателем, нужно только гуглить. Он поможет вам подкорректировать произношение или укажет на ошибки.

Когда мы говорим о языковых курсах, то по опыту скажу, что оптимальное количество людей для групповых занятий — 6-8 человек.

Так у каждого будет партнер для общения, студенты смогут применить изученное на практике, а учитель сможет послушать каждую пару и дать хорошую обратную связь каждому из студентов.

Карантин и не думает отступать, поэтому на дистанционное обучение вынуждены переходить не только школьники или студенты, но и мечтающие стать гуру в английском.

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