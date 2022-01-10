Дистанционное образование тоже может быть качественным — преподаватель об онлайн-обучении

Covid-19 внес свои коррективы в образовательный процесс. Вместо лиц одногруппников — аватарки, вместо аудитории — теплая кровать, вместо живого общения — SMS и голосовые сообщения.

Мы уже пообщались со студентами украинских и вузов и узнали их мнение о дистанционном обучении. Большинство из них признались: предпочитают дистанционное обучение, ведь так легче совмещать работу и обучение.

Теперь мы узнаем об отношении преподавателя к дистанционному образованию.

— Сегодня для большинства студентов дистанционное образование не было сознательным выбором, правила игры продиктовала пандемия, — говорит ассистент кафедры мультимедийных технологий и медиадизайна Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Личенко.

На мой взгляд, дистанционное образование может быть таким же качественным, как и образование в аудиториях. Все зависит от того, как организован учебный процесс.

О мотивации во время онлайн-обучения

Анна говорит, что студенты были не готовы к онлайн обучению, поэтому кто-то потерял мотивацию, кто-то не смог эффективно адаптироваться, а для кого-то такой переход был психологически сложным.

Лучшие результаты онлайн-обучение дает тогда, когда сам слушатель мотивирован, умеет распределять время на выполнение заданий, ставит перед собой цели и достигает их.

— Несомненно, онлайн-образование помогает экономить время, привлекать новые инструменты и разнообразные платформы, а классическое аудиторное обучение больше объединяет студентов, формирует soft skills.

Также преподаватель рассказывает, что уровень знаний студентов критически не снизился, но некоторые изменения заметны. Для того чтобы минимизировать негативное влияние, преподаватели все чаще практикуют проектную работу.

Студенты работают в командах, налаживают коммуникацию, учатся планировать работу и распределять время, а воплощение проекта наилучшим образом позволяет увидеть конкретный результат.

Проблемы дистанционного

Не могу припомнить, чтобы были какие-то особые затруднения. Наверное, в начале дистанционного обучения было сложно преодолеть психологические барьеры, которые появились у студентов.

Анна говорит, что это было связано с тем, что на изоляции некоторые студенты оказались в замкнутом пространстве с родителями или братьями и сестрами. Поэтому им было дискомфортно, подключаясь к занятию, выражать свое мнение или презентовать проекты.

Мне как преподавателю нужно было обращать внимание на такие аспекты и сочетать разные формы работы, чтобы создать наиболее благоприятную и комфортную атмосферу для каждого.

Какая форма обучения лучше

Мне удобно работать как в аудитории, так и онлайн. Каждый из форматов обучения имеет свои преимущества и недостатки.

Одним из преимуществ дистанционного, говорит преподаватель, является то, что не нужно тратить время в пробках, можно привлекать больше интерактивных цифровых инструментов и платформ.

Но обучение в аудитории позволяет установить более тесный эмоциональный контакт со студентами, что является важным аспектом в образовании.

Контроль знаний студентов

— На дистанционном удается контролировать уровень знаний студентов.

Есть такие способы, как тестирование, решение кейсов, обсуждение, презентация проектов. Все это позволяет видеть, насколько эффективно студент усвоил ту или иную тему.

Кроме этого, существует множество интересных современных инструментов, которые можно применять в учебном процессе.

А что касается пропусков, то Анна рассказывает, что в каждом университете есть определенные требования, согласно которым организован учебный процесс. Поэтому речь идет не об установлении, а о соблюдении этих требований.

Кто знает, что ждет нас в будущем. Возможно, всем так понравится онлайн-учеба, что студенты больше никогда не вернутся в аудитории.

Хотя бы хотелось, чтобы такого не было. Разрываясь на две сферы своей жизни – обучение и работа, молодые люди быстро истощаются и перестают радоваться жизни. Особенно те, кто еще из школы страдает синдромом отличника.

Они хотят сделать идеально все, поэтому у них остается всего несколько часов в сутки, чтобы поспать. Раньше мы рассказывали о синдроме отличника, о его хороших сторонах и чем он может быть опасен.