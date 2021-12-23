Дистанционное образование – спасение или разочарование студентов?

Карантин наложил отпечаток на все сферы нашей жизни. Образование — не исключение . И пока большинство университетов и школ худо-бедно приспособились к онлайн-занятиям, студенты все больше сетуют на качество образования, за которое родители платят немалые деньги.

Я пока еще студентка, поэтому дистанционное образование для меня — болезненная боль.

Моя история

Я помню день, когда нашей группе сообщили: уходим на карантин. Все так радовались, хотели поскорее домой, ведь тогда как раз мы вернулись с зимних каникул и еще одна неделя отдыха никому бы не помешала.

Но я не хотела, потому что на подсознательном уровне чувствовала беду и думала, что так просто это не пройдет.

Впоследствии оказалось — я была права.

Мы перешли на онлайн-обучение, когда я была на втором курсе. Сейчас заканчиваю четвертый и вскоре должна сдавать дипломную работу.

Мои, казалось бы, лучшие годы, превратились в печальные и обыденные. Никакого студенчества, веселых историй и социализации.

Все, что я смогу рассказать детям о “веселых молодых временах” — это как я не могла включить звук в Zoom или как преподаватель не мог открыть Google Meet. Очень веселая история, не правда ли?

Кроме того, обучение в онлайне давалось сложнее.

Отсидеть четыре пары в аудитории гораздо легче, чем перед монитором. Да и домашнего задания стало больше, ведь теперь мы должны делать все вопросы и не можем делить задание или отвечать поочередно.

В тот год вернуться в аудитории нам было не суждено, как и общаться с одногруппниками или проживать свою студенческую молодость в общежитии. Следующий год я тоже провела за экраном ноутбука. И без того плохое зрение ухудшалось и дальше.

После года дистанционки я поняла, что не хочу возвращаться к привычной форме обучения. Ведь за это время нашла работу и могла посещать пары онлайн прямо с рабочего места.

Конечно, меня пугает и огорчает ситуация с пандемией, но с университетом — уже нет. Желание учиться мгновенно угасло, и вряд ли его снова что-нибудь зажжет.

Тебе может показаться, что это моя личная проблема и боль, но подобное мнение разделяет большинство студентов. Не только в Украине.

Студенты о дистанционке

— Самая большая проблема, с которой я столкнулась на дистанционном обучении, это то, что меня постоянно что-то отвлекает. Я вроде бы делала домашнее задание, но уже полчаса сижу в TikTok и трачу свое время.

Постоянно кто-то пишет, а я должна обязательно ответить, потому что мне интересно, что там. Таким образом, я выполняю домашнее не за 20 минут, а за час.

Банально, но жизненно — отсутствие интернета. Несколько раз я забывала пополнить счет и просто не могла посетить пару. Теперь всегда ставлю себе напоминание.

В любом случае для меня онлайн-обучение гораздо удобнее, чем офлайн.

Относительно качества обучения, сначала все было очень просто. Мы только начинали знакомство с такими “технологиями” и работали самостоятельно, выполняя задание и отправляя его.

Впоследствии все преподаватели разобрались, как что работает. Тогда и начались онлайн-лекции и практические.

Могу точно сказать, что материалов и заданий стало вдвое больше. Видимо, преподаватели думают, что у нас больше свободного времени, поэтому можно нас “валить”.

Но все как раз наоборот : многие начали работать, ведь теперь это удобно совмещать с учебой, поэтому времени стало еще меньше, а заданий больше, — рассказывает студентка одного из киевских вузов Марьяна.

Да, в самом деле , одной из основных проблем является то, что постоянно что-то отвлекает, с этим я могу согласиться на все 100%. Даже родители во время онлайн-занятий могут просить тебя что-то сделать, ведь что там пара онлайн. Им ты отказать не можешь.

— Сейчас я бы предпочла дистанционное обучение, ведь мой город в красной зоне карантина и транспорт ходит не всегда по графику или берет пассажиров только по количеству сидячих мест. Поэтому добираться в университет стало сложнее.

Также мне больше подходит дистанционное, потому что я параллельно работаю и, если есть возможность, посещаю пары, — делится студентка черкасского вуза Виктория.

Забыла сказать о таком преимуществе дистанционного обучения, как пара в кровати. Ты можешь проснуться за пять минут до пары, подключиться, выключить камеру и слушать преподавателя.

Действительно стало удобнее, что не нужно тратить час, а то и два на дорогу в свое учебное заведение.

— Я хочу перечислить как недостатки, так и преимущества дистанционного обучения.

Преимущества :

могу работать в офисе полный день и присутствовать на занятиях одновременно;

легче списывать на экзаменах;

мне кажется, преподаватели более лояльно относятся к студентам, чем раньше.

Недостатки:

очень отвлекаюсь на парах и почти не слушаю преподавателя;

бывают перебои в работе интернета, напрасно тратится время;

нет студенческой жизни, как в кино;

устают глаза, — рассказывает студентка столичного вуза Елена .

Спасибо Елене за правду, ведь все мы списываем, что в аудитории, что в онлайне. А дома это делать действительно легче. Впрочем, с другой стороны, преподавателям стало сложнее контролировать учебный процесс.

За границей студенты также предпочитают работу во время онлайн-обучения. Потому что совмещать одно с другим гораздо легче. Можно работать не только после пар, но и с утра или вообще полный день.

Дистанционное обучение за границей

— Я учусь в Польше, и я бы сказала, что в нашем университете к дистанционному обучению относятся скорее ответственно, чем нет. Мы занимаемся в Teams , и все преподаватели создали там группы и планово проводят лекции. Конечно, не без казусов, ведь некоторые преподаватели тоже могут заболеть.

Что касается пропусков, то в начале семестра нам говорят, сколько часов можно пропустить. И если ты пропускаешь много, преподаватели говорят сделать задание (дополнительное — ред.), тогда они могут “закрыть глаза” на пропуски.

В принципе, дистанционное обучение плохо тем, что ты не видишь преподавателя.

У нас очень много классных преподавателей, с которыми ты можешь поговорить откровенно на одном уровне, которым ты покажешь, что ты умеешь и знаешь, а через дистанционное ты этого сделать не можешь.

Особенно когда идет начитка и 90 человек на потоке, ты особо не выделишься и не заявишь о себе.

Я все же больше склоняюсь к онлайн-обучению, ведь сейчас на моем потоке где-то 80% студентов работают, потому что кроме учебы нужно как-то жить и платить за квартиру.

Только поляки не работают (смеется), потому что украинцы такие, что и ходят на работу, и учатся, поэтому мне на дистанционном проще, — рассказывает студентка Вроцлавского вуза Юлия.

Преподаватель о дистанционном обучении

Дистанционное обучение является сложным и для преподавателей. Надо заинтересовать студентов и уделить внимание каждому, даже если на занятии более 50 человек, все фонит, интернет не хочет работать, а на носу сессия.

В целом, я не могу сказать, что уровень знаний студентов критически снизился, но определенные изменения заметны.

— Мне удобно работать как в аудитории, так и онлайн. Каждый из форматов обучения имеет свои преимущества и недостатки.

К примеру, онлайн-обучение позволяет не тратить время в пробках, привлекать больше интерактивных цифровых инструментов и платформ.

А обучение в аудитории позволяет установить более тесный эмоциональный контакт со студентом, что является важным аспектом в образовании, — говорит ассистент кафедры мультимедийных технологий и медиадизайна Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Личенко.

Все студенты, которые согласились дать комментарий, сказали, что им нравится дистанционное обучение , ведь они имеют возможность работать.

Это говорит о том, что в приоритет они ставят точно не учебу Ведь работа кормит тебя, а учебу, наоборот, кормишь ты, потому что государственных мест наша страна выделяет не слишком много, особенно для гуманитарных специальностей.

Видимо, поэтому у студентов формируется соответствующее отношение к учебе. Да и стоимость обучения явно не оправдывает твоих ожиданий.

Те студенты, которые застали дистанционку, вряд ли захотят вернуться в аудитории.

Но хотелось бы, чтобы наша молодежь проживала свои лучшие годы, набивала шишки и набиралась опыта, а не начинала работать с 18 лет, так и не увидев лиц своих одногруппников. А после четырех лет не выходила бы из университета разочарованной в учебе и без всяких знаний.

Может, это и неправильно, но надеюсь, что совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни и новое поколение студентов будет сидеть в аудитории, будет пить вместе кофе и смеяться.

Дистанционное образование стало вызовом и родителям. Не все ведь понимают, что обучение за монитором — тоже обучение. Дети не просто играют в компьютерные игры, как может показаться.

Если родители будут постоянно давить и кричать на них, то дети замкнутся в себе и перестанут делиться с ними своей жизнью. Раньше мы рассказывали о том, что делать, если ребенок ничего не хочет рассказывать.