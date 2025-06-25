Для тебя Образование

Сдаешь экзамены на магистра? Получи таблицы перевода баллов ЕВИ в шкалу 100-200 баллов

Ольга Петухова, редактор сайта 25 июня 2025, 14:15
Перевод баллов ЕВИ таблица
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь