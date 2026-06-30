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Проходной балл ЕВЭ-2026: каков минимальный порог для поступления в магистратуру

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июня 2026, 15:30 2 мин.
Проходной балл ЕВЭ 2026
Фото Pexels

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