Проходной балл ЕВЭ-2026: каков минимальный порог для поступления в магистратуру

В 2026 году вступительные экзамены в магистратуру в рамках основной сессии пройдут с 26 июня по 14 июля. Для поступающих в аспирантуру основная экзаменационная сессия состоится с 14 по 29 июля.

Те, кто уже сдал тесты, интересуются, каким будет минимальный проходной балл ЕВЭ в 2026 году. О том, как его рассчитать, читайте в нашем материале.

Как рассчитать минимальный проходной балл ЕВЭ

Чтобы претендовать на дальнейшее обучение и быть конкурентоспособным на конкурсном наборе на магистратуру, абитуриент должен набрать минимальное количество баллов.

По результатам сдачи тестов минимальный проходной балл ЕВЭ составит 100 рейтинговых баллов.

Сейчас поступающие сдают два вида экзаменов: по иностранному языку и общей учебной компетентности. Соответственно, минимальные баллы делятся на две части.

Во вступительном блоке по иностранному языку абитуриент должен набрать не менее 5 тестовых баллов из 30 возможных.

Это означает, что абитуриент должен правильно ответить на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

В блоке ТЗНК (теста учебной общей компетенции) минимальны 5 баллов из 33 возможных.

Чтобы их набрать, поступающий должен ответить безошибочно на пять тестовых заданий в каждом блоке.

Все, кто пройдет тесты, получат предварительные результаты, которые можно будет перечислить в баллы ЕВЭ по специальным таблицам и узнать, достаточны ли твои баллы ЕВЭ.

Те поступающие, которые пишут тесты ЕФОЭ (единый профессиональный вступительный экзамен), имеют несколько иной минимальный порог. В 2026 году они должны набрать 35 проходных баллов из 140 возможных.

Как и в случае с ЕВЭ, это означает, что будущий магистрант должен набрать от 130 конкурсных баллов.

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Как рассчитать балл ЕВИ: формула

Конкурсный балл рассчитывается по формуле:

КБ = 0,2×П1+0,2×П2+0,6×П3

где:

П1 – оценка за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) на ЕВЭ;

П2 – оценка за тест по иностранному языку ЕВЭ;

П3 – оценка ЕФВВ/ЕДКЭ/профессионального экзамена (в зависимости от специальности).

Однако следует не забывать, что разные специальности будут предусматривать разные условия для расчета баллов.

Свои окончательные результаты за тесты ЕВЭ и ЕФОЭ абитуриенты могут узнать в своем электронном кабинете на сайте УЦОКО.

А раньше мы рассказывали, когда подавать документы на поступление 2026 года: даты вступительной кампании.

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