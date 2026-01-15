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Поcтупление в магистратуру 2026: МОН назвало точные даты проведения экзаменов ЕВЭ и ЕПВЭ

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 января 2026, 14:00 2 мин.
Введение в магистратуру 2026
Фото Pexels

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