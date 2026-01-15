Поcтупление в магистратуру 2026: МОН назвало точные даты проведения экзаменов ЕВЭ и ЕПВЭ

Будущим магистрам пора планировать подготовку и летние отпуска. Министерство образования и науки Украины расставило точки над і, определив точное расписание вступительной кампании. Приказ уже прошел регистрацию в Министерстве юстиции, так что обнародованные даты являются окончательными.

Когда будут вступительные экзамены в магистратуру 2026

В этом году экзамены пройдут в две сессии, чтобы каждый абитуриент имел возможность подтвердить свои знания.

Основная сессия: стартует 26 июня и продлится до 14 июля;

Дополнительная сессия: предусмотрена для тех, кто пропустил основную по уважительным причинам, и пройдет с 3 по 21 августа.

Важно помнить, что Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) остается обязательным практически для всех категорий поступающих. Он включает тест по иностранному языку и тест общей учебной компетентности.

Кто должен сдавать ЕПВЭ и ЕВЭ в 2026 году

Кроме общего экзамена, многим поступающим придется пройти Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВЭ). Этот предметный тест разработан для конкретных отраслей знаний.

В частности, ЕПВЭ является обязательным для таких направлений, как журналистика, социальные науки, бизнес, администрирование и право.

Также профессиональный тест ждет будущих специалистов в сферах информационных технологий, истории, философии, экологии и медицины (терапия, фармация, общественное здоровье).

Особое внимание обращают на себя специальности гостинично-ресторанного дела, туризма и гражданской безопасности — здесь баллы ЕПВЭ будут решающими для поступления.

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Использование результатов прошлых лет и проходные баллы

Министерство сохранило возможность использовать сертификаты предыдущих вступительных кампаний, что существенно облегчает путь для тех, кто уже имеет определенные достижения.

ЕВЭ: можно предоставить результаты за 2024 или 2025 годы или попытаться улучшить их на экзамене 2026 года.

ЕПВЭ: к зачету принимаются баллы за 2025 и 2026 годы.

Что касается пороговых баллов, то планка для участия в конкурсе остается доступной:

Для ЕВЭ необходимо набрать минимум 5 тестовых баллов (как по языку, так и по логике);

Для ЕПВЭ порог выше и составляет 35 тестовых баллов.

Некоторые поступающие льготных категорий смогут рассчитывать на специальные условия, заменив государственные тесты собеседованием или внутренним профессиональным экзаменом в вузе.

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