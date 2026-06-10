Для тебе Освіта

Стипендії для студентів у 2026 році подвояться: підвищення з 1 вересня

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Червня 2026, 14:40 3 хв.
Бюджет-2026: кому й на скільки підвищать студентські стипендії в Україні
Фото Pexels

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