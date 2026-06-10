Для тебя Образование

Стипендии для студентов в 2026 году удвоятся: повышение с 1 сентября

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 июня 2026, 14:40 3 мин.
Бюджет-2026: кому й на скільки підвищать студентські стипендії в Україні
Фото Pexels

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