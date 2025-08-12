Маринованные сливы на зиму: простой рецепт пикантной закуски

Пришло время закруток. Август-сентябрь — сезон созревания фруктов и овощей. Каждая хозяйка старается сделать заготовки на зиму, чтобы в холодный период был достаточный запас витаминов и вкусной разнообразной пищи. Именно в августе созревают ароматные, сладкие сливы. Из них на зиму можно приготовить не только компоты, джемы, варенье, но и пикантные закуски.

Читай, как приготовить маринованные сливы по-украински и о списке нужных ингредиентов — в материале.

Для приготовления пикантной закуски лучше выбирать мясистые и твердые плоды, от которых хорошо отделяется косточка. Хотя маринуют такие сливы как без косточки, так и с ней.

Маринованные сливы станут отличным дополнением к мясу или птице. Они могут быть компонентом различных салатов, рыбных блюд или закуской к крепким напиткам.

Маринованные сливы как оливки

Ингредиенты:

Сливы — 2 кг

Вода — 700 мл

Сахар — 450 г

Уксус 9% — 350 мл

Лавровые листья — 8 г

Черный перец горошком — 1/2 чайные ложки

Гвоздика — 1/2 чайной ложки

Соль — 1 чайная ложка

Приготовление

От целых твердых слив отрываем хвостики и моем плоды. Завариваем маринад: в воду добавляем соль, гвоздику, лавровые листья, сахар и уксус. Отправляем маринад на плиту и кипятим. Слив высыпаем в эмалированную кастрюлю и заливаем маринадом. Закрываем крышкой и ставим на сутки мариноваться. По истечении времени сливаем маринад, кипятим, еще раз заливаем сливы и ставим на сутки. После вторых суток, сливаем маринад, снова кипятим и раскладываем сливы по стерилизованным банкам. Заливаем горячим маринадом и закручиваем.

Маринованные сливы на зиму: видео рецепт

А вот еще один рецепт маринованных слив за 1 день.

Маринованные сливы на зиму простой рецепт: видео

Маринованные сливы с гвоздикой и корицей

Такие сливы можно замариновать как десерт и подавать на изысканных застольях. Понадобятся следующие ингредиенты:

2 л воды

400 г сахара

150 мл уксуса

10 горошин перца

10 зерен гвоздики

палочка или 0,5 ст.л. корицы

Приготовление

Сливы хорошо помой, рассортируй и раздели на половинки. Мариновать можно с косточками или без. Но лучше их убрать. Окуни сливы на 3 минуты в горячую воду. После этого сразу охлади в воде. Сливы раздели по банкам.

Для маринада приготовь 2 литра воды, добавь сахар, корицу и все специи. Вскипяти воду и выдержи ее в течение 5 минут. После этого добавь уксус. Процеди маринад через марлю в банки. Равномерно распредели специи по банкам. Накрой банки крышками и начни стерилизацию.

Полулитровые банки стерилизуй 10 минут, литровые по 15 минут. На трехлитровые банки уйдет 25 минут стерилизации. Маринованные сливы закатай в банки.

Обязательно попробуй приготовить хотя бы один из этих рецептов. Необычный и пикантный вкус удивит тебя.

