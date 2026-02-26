Гераскевич у Верховній Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України — деталі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який став символом незламності після дискваліфікації на Олімпіаді-2026, виступив із трибуни Верховної Ради. Його промова стала не лише звітом про боротьбу на міжнародній арені, а й закликом до внутрішнього очищення українського спорту від токсичного минулого.

Владислав Гераскевич закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України прямо у ВР

Початок виступу 27-річного спортсмена виявився доволі гострим. Гераскевич не втримався від іронічного зауваження щодо дисципліни народних обранців, що одразу задало тон усій промові:

Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг за відвідуваністю деяких ваших колег.

Проте основний посил стосувався єдності. Гераскевич наголосив, що саме спільна позиція суспільства та влади під час скандалу з його шоломом пам’яті на Іграх-2026 змусила світ звернути увагу на утиски українців. Він назвав єднання “питанням виживання” для держави, незалежно від політичних прапорів.

Центральною темою виступу стала вимога накласти санкції на ексочільника НОК України Сергія Бубку та позбавити його найвищого державного звання. Нагадаємо, що Бубка, попри відставку з посади голови НОК у 2022 році, у 2024-му був переобраний членом МОК ще на 8 років.

Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, що очолює. Людина справді підігрує Росії і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно — це неприпустимо

Варто зазначити, що у грудні 2025 року Президент Зеленський уже зробив перший крок, скасувавши державні стипендії функціонеру, проте питання повної юридичної та репутаційної відповідальності залишається відкритим.

