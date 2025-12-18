Яну Клочкову та Сергія Бубку позбавили стипендії за їхні досягнення — що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №967/2025, яким скасував довічні державні стипендії для восьми спортсменів, зокрема екс-глави НОК Сергія Бубки та чотириразової олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової.

Перелік спортсменів, яких позбавили довічних стипендій: у чому причина

Рішення опубліковане на сайті глави держави 17 грудня. Серед тих, ще втратив виплати, також: Євген Браславець, Юрій Єрмаков, Ілля Кваша, Валерій Лозика, Ігор Матвієнко та Інна Фролова.

За словами народного депутата від Слуги народу та олімпійського чемпіона Жана Беленюка, перевірка Міністерства молоді та спорту виявила, що вони не відповідали критеріям законодавства.

Згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні. Тут, здається, все очевидно, — пояснив Беленюк.

Розмір стипендії для:

олімпійських чемпіонів становить 4 прожиткових мінімумів: у 2025 році — 12 112 грн, у 2026 році — 13 312 грн;

срібних призерів — 3,5 ПМ: у 2025 році — 10 598 грн, у 2026 році — 11 648 грн;

бронзових призерів — 3 ПМ: у 2025 році — 9 084 грн, у 2026 році — 9 984 грн.

Таке рішення пояснюється суспільним резонансом через діяльність та позицію спортсменів після початку війни з РФ. Сергій Бубка на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, також ширилась інформація про його бізнес, пов’язаний з ТОТ Донеччини.

Яна Клочкова публічно не засуджувала агресію РФ та переїхала до Криму, де проживає її родина.

