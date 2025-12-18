Яну Клочкову и Сергея Бубку лишили стипендии за их достижения — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №967/2025, которым отменил пожизненные государственные стипендии для восьми спортсменов, включая экс-главу НОК Сергея Бубку и четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову.

Список спортсменов, которых лишили пожизненных стипендий: в чем причина

Решение опубликовано на сайте главы государства 17 декабря. Среди потерявших выплаты также: Евгений Браславец, Юрий Ермаков, Илья Кваша, Валерий Лозыка, Игорь Матвиенко и Инна Фролова.

По словам народного депутата от Слуги народа и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, проверка Министерства молодежи и спорта обнаружила, что они не отвечали критериям законодательства.

Согласно положению, государственную стипендию не могут получать фактически не проживающие в Украине. Здесь, кажется, все очевидно, — объяснил Беленюк.

Размер стипендии для:

олимпийских чемпионов составляет 4 прожиточных минимума: в 2025 году — 12 112 грн, в 2026 году — 13 312 грн;

серебряных призеров — 3,5 ПМ: в 2025 году — 10 598 грн, в 2026 году — 11 648 грн;

бронзовых призеров — 3 ПМ: в 2025 году — 9 084 грн, в 2026 году — 9 984 грн.

Такое решение объясняется общественным резонансом из-за деятельности и позиции спортсменов после начала войны с РФ. Сергей Бубка в начале полномасштабного вторжения уехал за границу, также была информация о его бизнесе, связанном с ВОТ Донецкой области.

Яна Клочкова публично не осуждала агрессию РФ и переехала в Крым, где проживает ее семья.

Ранее мы сообщали, какой будет прожиточный минимум в 2026 году в Украине — читай в материале, на сколько увеличилась сумма.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!