Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи після дискваліфікації з ОІ

Доки Міжнародний олімпійський комітет дискутує про межі нейтральності, Україна чітко визначає своїх героїв. Сьогодні, 12 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення видатного скелетоніста Владислава Гераскевича однією з найвищих державних нагород.

Цей крок став символічною відповіддю на резонансні події в італійській Кортіні-д’Ампеццо, де українського атлета було відсторонено від стартів.

Гераскевич орден Свободи: за що скелетоніст отримав найвищу нагороду

Зазначимо, що Гераскевич орден Свободи отримав за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи. У тексті указу наголошується, що атлет проявив непохитну позицію у захисті демократичних цінностей та пам’яті про загиблих співвітчизників.

Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста, — йдеться в указі.

Нагородження відбулося на тлі гучного скандалу: Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 через його шолом пам’яті.

На екіпіруванні були зображені українські спортсмени, вбиті Росією. Попри тиск чиновників МОК та загрозу кар’єрі, Владислав відмовився знімати шолом, вибравши честь замість олімпійського протоколу.

Гераскевич отримав орден Свободи: деталі

Часто за великими вчинками стоїть не лише атлет, а й його оточення. Будучи тренером і батьком, Михайло Гераскевич разом із Владиславом від самого початку повномасштабного вторгнення перетворили спортивні майданчики на трибуни для нагадування світові про війну в Україні.

Орден Свободи — це не просто спортивна відзнака, це визнання того, що Владислав Гераскевич став символом громадянського спротиву.

