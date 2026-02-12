Для тебе Новини

Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи після дискваліфікації з ОІ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Лютого 2026, 17:40 2 хв.
Гераскевич орден Свободи отримав за вчинок на Олімпіаді-2026
Фото Instagram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь