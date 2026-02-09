Медальний залік Олімпіади-2026: які країни лідирують за кількістю нагород

Цьогоріч змагатимуться більш ніж 2800 спортсменів із 92 країн, серед них 46 українців — 25 чоловіків і 21 жінка.

Очікується. що всього на Олімпіаді буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 дисциплінах восьми видів спорту.

Хто з спортсменів вже ступив на сходинки п’єдесталу пошани і чи є серед них українці — усе про медальний залік Олімпіади 202 у матеріалі.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Найбільше медалей буде розіграно у фристайлі — 15 комплектів, тоді як у хокейних турнірах на кону лише по два комплекти.

Традиційними фаворитами загального медального заліку вважаються Норвегія, Німеччина, Канада та США.

Українські спортсмени не входять у коло фаворитів на загальний залік, проте наші уболівальники сподіваються на успіхи у фристайлі та біатлоні.