Медальний залік Олімпіади-2026: які країни лідирують за кількістю нагород

У італійському Мілані у п’ятницю, 6 лютого, офіційно стартували Зимові Олімпійські ігри 2026 року.
Медалі Олімпіади 2026
Першим чемпіоном Олімпййських гор-2026 став швейцарець Франьо фон Алльмен, який завоював золото у скоростному спуску серед чоловіків у гірськолижному спорті.
Станом на 9 лютого медальний залік очолює Норвегія, яка вже має 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
Друге місце займають США, у них 2 золота, а Італія, як господар Олімпіади, вже отримала 1 золото, 2 срібла та 6 бронз.
Також в числі переможців Олімпіади — Японія, Австрія, Німеччина, Швеція, Чехія та Франція.
Українські спортсмени поки не здобули медалей, але у найближчі дні очікуються старти наших фристайлістів, біатлоністів та лижників, де вони мають шанс вибороти нагороди.
Слідкуймо і вболіваймо за наших і сподіваємось на медалі для української команди на Олімпіаді в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо!
Читай також: біатлон на Олімпійських іграх 2026 — розклад гонок і склад української команди.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!