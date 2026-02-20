Українська збірна відмовилася від участі у відкритті Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів

Національний паралімпійський комітет (НПК) України офіційно оголосив про бойкот церемонії відкриття XIV Зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

Це рішення стало відповіддю на суперечливі кроки Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), який не лише відновив повноправне членство Росії та Білорусі, а й дозволив їхнім представникам брати участь у змаганнях без належного кваліфікаційного процесу та під національною символікою.

Україна вимагає прибрати свій прапор із церемонії відкриття Ігор в Італії

Українська сторона розцінює таку позицію МПК як пряме порушення принципів спортивної справедливості та етики. У своїй заяві український комітет наголосив на ганебності рішень, ухвалених Генеральною Асамблеєю МПК у 2025 році.

За даними НПК, російські та білоруські суб’єкти не мають легальних ліцензій для участі в Іграх, оскільки вони були позбавлені можливості проходити відбір згідно зі стандартами. Попри це, МПК надав представникам Росії максимальну кількість квот, фактично ігноруючи запити багатьох інших країн світу, які просили додаткові місця для розвитку своїх молодих атлетів.

Окреме обурення викликає дозвіл на використання прапорів та гімнів країн-агресорів. Українські паралімпійці підкреслили, що можливість демонструвати політичні атрибути в час, коли триває війна, є неприпустимим кроком, який перетворює спортивний майданчик на трибуну для відбілювання воєнних злочинів.

Через це українська команда вимагає не використовувати державний прапор України під час церемонії відкриття, щоб не перебувати в одному офіційному просторі з представниками режимів, що знищують український народ.

Попри бойкот урочистих заходів, українські паралімпійці не відмовляються від боротьби на спортивних аренах:

— Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV Зимових Паралімпійських іграх і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу!

Міністерство закордонних справ України (МЗС) виступило з підтримкою атлетів, закликавши МПК терміново переглянути рішення щодо національної символіки окупантів. Дипломати також звернулися до інших держав-учасниць із пропозицією приєднатися до бойкоту церемонії відкриття.

На думку МЗС, присутність офіційних делегацій на заходах поруч із російськими та білоруськими прапорами є формою пасивної підтримки геноциду та воєнних злочинів. Україна наполягає, що міжнародний спорт не може бути поза політикою, коли йдеться про фундаментальні порушення міжнародного права та людської моралі.

