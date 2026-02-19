“Ганебно”: МЗС жорстко засудило МОК через росіянку, яка несла табличку України на Олімпіаді

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані опинилася в центрі гучного міжнародного скандалу через рішення організаторів дозволити громадянці Росії нести табличку з написом Україна перед українською національною збірною. Подія викликала різке засудження з боку Міністерства закордонних справ України.

Київ назвав цей інцидент ганебним та аморальним, вимагаючи від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) проведення внутрішнього розслідування та публічних вибачень за грубе нехтування почуттями українських атлетів та порушення етичних принципів у час війни.

МЗС жорстко засудило провокацію МОК із росіянкою на Олімпіаді-2026

Жінкою, яка супроводжувала українську команду на стадіон Сан-Сіро, виявилася Анастасія Кучерова — архітекторка, яка вже 14 років проживає в Італії. Під час параду націй вона була вдягнена у сріблясту куртку з капюшоном, а її обличчя приховували темні окуляри.

Пізніше у своїх соцмережах Кучерова підтвердила, що була волонтеркою і свідомо обрала Україну серед інших країн. За її словами, вона звернулася до хореографа з проханням супроводжувати саме українську делегацію, аби продемонструвати, що не всі росіяни підтримують агресію.

Волонтерка також додала, що українські спортсмени одразу ідентифікували її походження за акцентом і спілкувалися з нею російською мовою, проте вона вважала свою дію маленьким кроком до розуміння.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що дії МОК виходять за межі будь-якої людської моралі. Він підкреслив, що на великих міжнародних турнірах зазвичай діє принцип розведення сторін, які перебувають у стані війни, аби уникнути провокацій та конфліктів.

Тихий наголосив, що схвалення заявки росіянки на роль супроводжуючої для України є проявом кричущої некомпетентності або свідомої маніпуляції всередині Олімпійського комітету. Україна наполягає на виявленні конкретних посадовців, які допустили цю ситуацію, та наданні офіційних пояснень.

Раніше ми писали, коли буде зимова Паралімпіада-2026 — читай в матеріалі, де будуть змагання та хто представлятиме Україну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!