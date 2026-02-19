“Позорно”: МИД жестко осудил МОК из-за россиянки, которая несла табличку Украины на Олимпиаде

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026 в Милане оказалась в центре громкого международного скандала из-за решения организаторов разрешить гражданке России нести табличку с надписью Украина перед украинской национальной сборной. Событие вызвало резкое осуждение со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Киев назвал этот инцидент позорным и аморальным, потребовав от Международного олимпийского комитета (МОК) проведения внутреннего расследования и публичных извинений за грубое пренебрежение чувствами украинских атлетов и нарушение этических принципов во время войны.

МИД жестко осудил провокацию МОК с россиянкой на Олимпиаде-2026

Женщиной, сопровождавшей украинскую команду на стадион Сан-Сиро, оказалась Анастасия Кучерова — архитектор, которая уже 14 лет проживает в Италии. Во время парада наций она была одета в серебристую куртку с капюшоном, а ее лицо скрывали темные очки.

Позже в своих соцсетях Кучерова подтвердила, что была волонтером и сознательно выбрала Украину среди других стран. По ее словам, она обратилась к хореографу с просьбой сопровождать именно украинскую делегацию, чтобы продемонстрировать, что не все россияне поддерживают агрессию.

Волонтер также добавила, что украинские спортсмены сразу идентифицировали ее происхождение по акценту и общались с ней на русском языке, однако она считала свое действие маленьким шагом к пониманию.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что действия МОК выходят за пределы любой человеческой морали. Он подчеркнул, что на крупных международных турнирах обычно действует принцип разведения сторон, находящихся в состоянии войны, чтобы избежать провокаций и конфликтов.

Тихий подчеркнул, что одобрение заявки россиянки на роль сопровождающей для Украины является проявлением вопиющей некомпетентности или сознательной манипуляции внутри Олимпийского комитета. Украина настаивает на выявлении конкретных должностных лиц, допустивших эту ситуацию, и предоставлении официальных объяснений.

