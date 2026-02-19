Стиль жизни

“Позорно”: МИД жестко осудил МОК из-за россиянки, которая несла табличку Украины на Олимпиаде

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 19 февраля 2026, 14:30 2 мин.
олимпиада 2026 украина
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь