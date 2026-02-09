Медальный зачет Олимпиады-2026: какие страны лидируют по количеству наград

В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, официально стартовали Зимние Олимпийские игры 2026 года.

В этом году будут соревноваться более 2800 спортсменов из 92 стран, среди них 46 украинцев — 25 мужчин и 21 женщина.

Ожидается, что всего на Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах восьми видов спорта.

Кто из спортсменов уже поднялся на ступени пьедестала почета и есть ли среди них украинцы — все о медальном зачете Олимпиады 2026 в материале.

Медальный зачет Олимпийских игр 2026

Больше всего медалей будет разыграно во фристайле — 15 комплектов, тогда как в хоккейных турнирах на кону только по два комплекта.

Традиционными фаворитами общего медального зачета считаются Норвегия, Германия, Канада и США.

Украинские спортсмены не входят в число фаворитов общего зачета, однако наши болельщики надеются на успехи во фристайле и биатлоне.

Медали Олимпиады 2026

Первым чемпионом Олимпийских игр 2026 стал швейцарец Франьо фон Алльмен, который завоевал золото в скоростном спуске среди мужчин в горнолыжном спорте.

Состоянием на 9 февраля медальный зачет возглавляет Норвегия, которая уже имеет 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Второе место занимают США, у них 2 золотые медали, а Италия, как хозяйка Олимпиады, уже получила 1 золото, 2 серебра и 6 бронз.

Также в числе победителей Олимпиады — Япония, Австрия, Германия, Швеция, Чехия и Франция.

Украинские спортсмены пока не завоевали медалей, но в ближайшие дни ожидаются старты наших фристайлистов, биатлонистов и лыжников, где они имеют шанс побороться за награды.

Следим и болеем за наших и надеемся на медали для украинской команды на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо!

