Для тебя Новости

Медальный зачет Олимпиады-2026: какие страны лидируют по количеству наград

Ольга Петухова, редактор сайта 09 февраля 2026, 13:30 2 мин.
медальный зачет олимпиада 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь