Зимняя Паралимпиада 2026: где и когда будут соревнования, и кто будет представлять Украину

По состоянию на февраль 2026 года спортивный мир находится в ожидании одного из самых вдохновляющих событий — XIII зимних Паралимпийских игр. Уже через несколько недель после завершения Олимпиады итальянские Альпы вновь примут лучших атлетов планеты.

Паралимпиада-2026 обещает стать рекордной по количеству участников и уровню технологической инклюзивности, демонстрируя несокрушимость человеческого духа на фоне величественных пейзажей Милана и Кортины-д’Ампеццо.

Зимняя Паралимпиада 2026: где и когда будут проходить соревнования

Зимние Паралимпийские игры 2026 года официально стартуют 6 марта и продлятся до 15 марта. Торжественная церемония открытия состоится на знаменитой Арене ди Верона — античном амфитеатре, что подчеркнет связь между древней историей и современными достижениями. Церемония закрытия пройдет 15 марта в Милане.

Соревнования будут распределены между несколькими основными кластерами:

Милан: будет принимать матчи по парахоккею (Para Ice Hockey).

Кортина-д’Ампеццо: станет центром для паралимпийских горных лыж, сноуборда и керлинга на креслах-колясках.

Валь-ди-Фьемме: здесь разыграют медали в лыжных гонках и парабиатлоне.

Отметим, что на данный момент не было опубликовано точное расписание Паралимпийских игр 2026, поэтому за этим стоит следить на официальном сайте Игр.

Зимняя Паралимпиада 2026: состав сборной Украины

На данный момент известно о двух спортсменках, которые будут представлять сборную Украины на зимней Паралимпиаде 2026 — это многократная чемпионка и призер Паралимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов Елена Шишкова и чемпионка и призер Паралимпийских игр 2018 и 2022 годов Людмила Ляшенко

Борьба за медали будет ожесточенной, однако украинские болельщики имеют все основания рассчитывать на высокие позиции в топ-5 медального зачета. Каждое выступление наших спортсменов в 2026 году — это не только о спорте, но и о напоминании миру о стойкости Украины.

