Спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступать на Паралимпиаде-2026 под своими флагами

Международный паралимпийский комитет заявил, что шестерым российским и четырем беларусским спортсменам разрешено соревноваться на Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами — об этом читай в материале.

На Паралимпийских играх 2026 года будут выступать спортсмены из РФ и Беларуси под своими флагами

МПК подтвердил, что 10 спортсменов получили приглашение на участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и сноубордингу.

МПК может подтвердить, что Паралимпийскому комитету России было предоставлено в общей сложности шесть мест: два в паралимпийском горнолыжном спорте, два в паралимпийском лыжном спорте и два в паралимпийском сноуборде. Паралимпийскому комитету Беларуси было предоставлено в общей сложности четыре места, все в лыжном спорте, — отметили в МПК.

Читать по теме Олимпийцы 2010 и 2014 годов наконец с золотом: при чем здесь допинговый скандал с РФ Французский биатлонист и сборная Германии получили свои награды.

Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что возмущен решением разрешить спортсменам РФ соревноваться под их национальным флагом. Также он отметил:

Если мы не поедем, это означает, что мы позволим Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами и над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет.

В сентябре Генеральная ассамблея МПК проголосовала против продолжения частичного отстранения РФ и Беларуси — комитеты обеих стран были восстановлены в правах перед зимними Играми-2026 и получили право на использование национальной символики на международных соревнованиях.

Ранее мы писали, что РФ маскирует фейки о легальном допинге для украинских спортсменов под материалы западных медиа на Олимпиаде — читай в материале, с какой целью Россия это делает.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!