Стиль жизни

Олимпийцы 2010 и 2014 годов наконец с золотом: при чем здесь допинговый скандал с РФ

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 февраля 2026, 13:00 2 мин.
ванкувер 2010 олимпиада
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь