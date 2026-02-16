Олимпийцы 2010 и 2014 годов наконец с золотом: при чем здесь допинговый скандал с РФ

На зимних Олимпийских играх 2026 года произошло знаковое событие для мирового биатлона – официальная церемония перераспределения медалей за Игры 2010 и 2014 годов.

Французская легенда спорта Мартен Фуркад и мужская сборная Германии наконец-то получили свои золотые награды, которых ждали более десятилетия. Об этом сообщили Международный олимпийский комитет и Международный союз биатлонистов.

Наконец-то получили золото: допинговый скандал с РФ окончен

Путь к награждению был долгим и сопровождался сложными юридическими процессами. В 2020 году антидопинговая комиссия IBU предъявила обвинение российскому биатлонисту Евгению Устюгову в нарушении правил в сезоне 2013/14 на основе данных его биологического паспорта.

Российский спортсмен в течение нескольких лет пытался обжаловать эти выводы в разных инстанциях, однако его апелляции не имели успеха. Точка по делу была поставлена ​​в мае 2025 года, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил требования Устюгова.

Суд подтвердил дисквалификацию атлета и аннулировал все его результаты, полученные в период с 2010 по 2014 год, что привело к смене лидеров в зачетных таблицах прошлых Олимпиад.

По результатам пересмотра протоколов Мартен Фуркад был официально признан обладателем золотой медали за мужскую эстафету на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года.

В то же время, статус олимпийских чемпионов Игр 2014 года в Сочи получила мужская сборная Германии, в которую перешло золото эстафетной гонки после аннулирования результата российской команды.

Раньше мы писали полное расписание финалов Зимних Олимпийских игр 2026 – читай в материале, когда будут финальные противостояния каждого вида спорта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!