Зимние Олимпийские игры 2026: полное расписание финальных соревнований

До официального старта XXV Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо остались считанные дни и спортивный мир уже находится в состоянии максимальной готовности.
Зимние Олимпийские игры 2026: расписание по дням
Нынешние Игры, которые продлятся с 6 по 22 февраля 2026 года, обещают стать наиболее децентрализованными в истории, охватывая более 22 тысяч квадратных километров Северной Италии.
Торжественная церемония открытия состоится уже в эту пятницу на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане, однако первые соревнования по некоторым дисциплинам стартуют на день раньше официального открытия.
Как отмечает Tribuna, программа Игр включает рекордные 116 комплектов наград в 16 дисциплинах, среди которых впервые появится ски-альпинизм — динамичный вид спорта, объединяющий лыжные гонки и альпинистское восхождение.
Зимние Олимпийские игры 2026: расписание финалов
6 февраля (пятница)
- Церемония открытия
7 февраля (суббота)
- 12:30 — Горнолыжный спорт, скоростной спуск (мужчины).
- 14:00 — Лыжные гонки, скиатлон 10 км + 10 км (женщины).
- 17:00 — Конькобежный спорт, 3000 м (женщины).
- 20:57 — Прыжки с трамплина: НТ, индивидуальные соревнования (женщины).
- 20:30 — Сноуборд: биг-эйр, попытка 3 (мужчины).
8 февраля (воскресенье)
- 12:30 — Горнолыжный спорт, скоростной спуск (женщины).
- 13:30 — Лыжные гонки: скиатлон 10 км + 10 км (мужчины).
- 15:05 — Биатлон, эстафета 4×6 км (смешанная команда).
- 15:26 — Сноуборд: параллельный гигантский слалом, большой финал (женщины).
- 15:36 — Сноуборд: параллельный гигантский слалом, большой финал (мужчины).
- 17:00 — Конькобежный спорт, 5000 м (мужчины).
- 19:34 — Санный спорт, одноместные санки: заезд 4 (мужчины).
- 22:55 — Фигурное катание: одиночное катание, команды, произвольная программа (мужчины).
9 февраля (понедельник)
- 13:30 — Фристайл: слоуп-стайл, попытка 3 (женщины).
- 15:00 — Горнолыжный спорт: слалом (мужчины, командная комбинация).
- 18:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (женщины).
- 21:12 — Прыжки с трамплина: НТ, индивидуальные соревнования (мужчины).
- 20:30 — Сноуборд: биг-эйр, попытка 3 (женщины).
10 февраля (вторник)
- 14:03 — Шорт-трек, финал А (смешанная командная эстафета).
- 14:13 — Лыжные гонки: спринт, классический стиль (женщины).
- 14:25 — Лыжные гонки: спринт, классический стиль (мужчины).
- 13:30 — Фристайл: слоуп-стайл, попытка 3 (мужчины).
- 14:30 — Биатлон: 20 км, индивидуальная гонка (мужчины).
- 15:00 — Горнолыжный спорт: слалом (женщины, командная комбинация).
- 15:05 — Кёрлинг: соревнования за бронзу (смешанные пары).
- 19:05 — Керлинг: соревнование за золото (смешанные пары).
- 19:34 — Санный спорт: одноместные санки, заезд 4 (женщины).
- 21:00 — Прыжки с трамплина (смешанные команды).
11 февраля (среда)
- 12:30 — Горнолыжный спорт: супергигант (мужчины).
- 14:45 — Лыжное двоеборье: Гундерсен, НТ/10 км, лыжная гонка (мужчины).
- 15:15 — Биатлон, 15 км, индивидуальная гонка (женщины).
- 15:15 — Фристайл: могул, финал 2 (женщины).
- 19:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (мужчины).
- 19:53 — Санный спорт: двухместные санки, заезд 2 (женщины).
- 20:30 — Фигурное катание: танцы на льду, произвольный танец.
- 20:44 — Санный спорт: двухместные санки, заезд 2 (мужчины).
12 февраля (четверг)
- 12:30 — Горнолыжный спорт: супергигант (женщины).
- 13:15 — Фристайл: могул, финал 2 (мужчины).
- 14:00 — Лыжные гонки: свободный стиль, 10 км (женщины).
- 15:56 — Сноуборд: кросс, большой финал (мужчины).
- 17:30 — Конькобежный спорт, 5000 м (женщины).
- 19:30 — Санный спорт: командная эстафета.
- 20:30 — Сноуборд: хаф-пайп, попытка 3 (женщины).
- 22:36 — Шорт-трек, 500 м, финал А (женщины).
- 22:48 — Шорт-трек, 1000 м, финал А (мужчины).
13 февраля (пятница)
- 12:45 — Лыжные гонки: свободный стиль, 10 км (мужчины).
- 15:00 — Биатлон: спринт, 10 км (мужчины).
- 15:41 — Сноуборд: кросс, большой финал (женщины).
- 17:00 — Конькобежный спорт, 10 000 м (мужчины).
- 20:00 — Фигурное катание: одиночное катание, произвольная программа (мужчины).
- 20:30 — Сноуборд: хаф-пайп, попытка 3 (мужчины).
- 22:05 — Скелетон: одноместные санки, 4-й заезд (мужчины).
14 февраля (суббота)
- 12:46 — Фристайл: парный могул, большой финал (женщины).
- 13:00 — Лыжные гонки: эстафета 4×7,5 км (женщины).
- 14:30 — Горнолыжный спорт: гигантский слалом, 2-й заезд (мужчины).
- 15:45 — Биатлон: спринт, 7,5 км (женщины).
- 18:00 — Конькобежный спорт, 500 м (мужчины).
- 20:35 — Скелетон: одноместные санки, 4-й заезд (женщины).
- 20:57 — Прыжки с трамплина: БТ, индивидуальные соревнования (мужчины).
- 23:42 — Шорт-трек, 1500 м, финал А (мужчины).
15 февраля (воскресенье)
- 12:15 — Биатлон: гонка преследования, 12,5 км (мужчины).
- 12:46 — Фристайл: парный могул, большой финал (мужчины).
- 13:00 — Лыжные гонки: эстафета 4×7,5 км (мужчины).
- 14:30 — Горнолыжный спорт: гигантский слалом, 2-й заезд (женщины).
- 15:35 — Сноуборд: кросс, большой финал (смешанные команды).
- 15:45 — Биатлон: гонка преследования, 10 км (женщины).
- 18:03 — Конькобежный спорт, 500 м (женщины).
- 19:00 — Скелетон (смешанные команды).
- 20:57 — Прыжки с трамплина: БТ, индивидуальные соревнования (женщины).
16 февраля (понедельник)
- 13:47 — Шорт-трек, 1000 м, финал А (женщины).
- 14:30 — Горнолыжный спорт: слалом, 2-й заезд (мужчины).
- 21:00 — Фигурное катание: парное катание, случайная программа.
- 20:30 — Фристайл: биг-эйр, попытка 3 (женщины).
- 21:20 — Прыжки с трамплина: суперкоманда (мужчины).
- 22:06 — Бобслей: монобоб, 4-й заезд (женщины).
17 февраля (вторник)
- 14:45 — Лыжное двоеборье: Гундерсен, БТ/10 км, лыжная гонка.
- 14:00 — Сноуборд: слоуп-стайл, попытка 3 (женщины).
- 15:30 — Биатлон: эстафета 4×7,5 км (мужчины).
- 17:22 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал Б (мужчины).
- 17:28 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал А (мужчины).
- 17:41 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал Б (женщины).
- 17:47 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал А (женщины).
- 20:30 — Фристайл: биг-эйр, попытка 3 (мужчины).
- 22:05 — Бобслей: экипажи-двойки, 4-й заезд (мужчины).
18 февраля (среда)
- 12:45 — Лыжные гонки: командный спринт, свободный стиль (женщины).
- 13:15 — Лыжные гонки: командный спринт, свободный стиль (мужчины).
- 12:30 — Фристайл: воздушная акробатика (женщины).
- 13:30 — Сноуборд: слоуп-стайл, попытка 3 (мужчины).
- 14:30 — Горнолыжный спорт: слалом, 2-й заезд (женщины).
- 15:45 — Биатлон: эстафета 4×6 км (женщины).
- 22:00 — Шорт-трек: эстафета, 3000 м, финал А (женщины).
- 22:32 — Шорт-трек, 500 м, финал А (мужчины).
19 февраля (четверг)
- 12:30 — Фристайл: воздушная акробатика (мужчины).
- 14:55 — Ски-альпинизм: спринт (женщины).
- 15:00 — Лыжное двоеборье: командный спринт.
- 15:15 — Ски-альпинизм: спринт (мужчины).
- 15:40 — Хоккей с шайбой: соревнование за бронзу (женщины).
- 17:30 — Конькобежный спорт, 1500 м (мужчины).
- 20:00 — Фигурное катание: одиночное катание, случайная программа (женщины).
- 20:10 — Хоккей с шайбой (женщины).
20 февраля (пятница)
- 14:15 — Фристайл: ски-кросс, большой финал (женщины).
- 15:15 — Биатлон: масс-старт, 15 км (мужчины).
- 17:30 — Конькобежный спорт, 1500 м (женщины).
- 20:05 — Керлинг: соревнования за бронзу (мужчины).
- 20:30 — Фристайл: хаф-пайп, попытка 3 (мужчины).
- 22:30 — Шорт-трек: эстафета, 5000 м, финал А (мужчины).
- 23:07 — Шорт-трек, 1500 м, финал А (женщины).
21 февраля (суббота)
- 12:00 — Лыжные гонки: масс-старт, классический стиль, 50 км (мужчины).
- 11:45 — Фристайл: воздушная акробатика (смешанные команды).
- 14:10 — Фристайл: ски-кросс, большой финал (мужчины).
- 14:30 — Ски-альпинизм (смешанная эстафета).
- 15:05 — Керлинг: соревнование за бронзу (женщины).
- 15:15 — Биатлон: масс-старт, 12,5 км (женщины).
- 17:40 — Конькобежный спорт: масс-старт (мужчины).
- 18:15 — Конькобежный спорт: масс-старт (женщины).
- 20:05 — Керлинг (мужчины).
- 20:30 — Фристайл: хаф-пайп, попытка 3 (женщины).
- 21:40 — Хоккей с шайбой: соревнования за бронзу (мужчины).
- 22:05 — Бобслей: экипажи-двойки, 4-й заезд (женщины).
22 февраля (воскресенье)
- 11:00 — Лыжные гонки: масс-старт, классический стиль, 50 км (женщины).
- 12:05 — Керлинг (женщины).
- 13:15 — Бобслей: экипажи-четверки, 4-й заезд (мужчины).
- 15:10 — Хоккей с шайбой (мужчины).
- Церемония закрытия.
Ранее мы писали, что МОК объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр — читай в материале, что об этом известно.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!