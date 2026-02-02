Зимние Олимпийские игры 2026: полное расписание финальных соревнований

До официального старта XXV Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо остались считанные дни и спортивный мир уже находится в состоянии максимальной готовности.

Зимние Олимпийские игры 2026: расписание по дням

Нынешние Игры, которые продлятся с 6 по 22 февраля 2026 года, обещают стать наиболее децентрализованными в истории, охватывая более 22 тысяч квадратных километров Северной Италии.

Торжественная церемония открытия состоится уже в эту пятницу на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане, однако первые соревнования по некоторым дисциплинам стартуют на день раньше официального открытия.

Как отмечает Tribuna, программа Игр включает рекордные 116 комплектов наград в 16 дисциплинах, среди которых впервые появится ски-альпинизм — динамичный вид спорта, объединяющий лыжные гонки и альпинистское восхождение.

Зимние Олимпийские игры 2026: расписание финалов

6 февраля (пятница)

Церемония открытия

7 февраля (суббота)

12:30 — Горнолыжный спорт, скоростной спуск (мужчины).

14:00 — Лыжные гонки, скиатлон 10 км + 10 км (женщины).

17:00 — Конькобежный спорт, 3000 м (женщины).

20:57 — Прыжки с трамплина: НТ, индивидуальные соревнования (женщины).

20:30 — Сноуборд: биг-эйр, попытка 3 (мужчины).

8 февраля (воскресенье)

12:30 — Горнолыжный спорт, скоростной спуск (женщины).

13:30 — Лыжные гонки: скиатлон 10 км + 10 км (мужчины).

15:05 — Биатлон, эстафета 4×6 км (смешанная команда).

15:26 — Сноуборд: параллельный гигантский слалом, большой финал (женщины).

15:36 — Сноуборд: параллельный гигантский слалом, большой финал (мужчины).

17:00 — Конькобежный спорт, 5000 м (мужчины).

19:34 — Санный спорт, одноместные санки: заезд 4 (мужчины).

22:55 — Фигурное катание: одиночное катание, команды, произвольная программа (мужчины).

9 февраля (понедельник)

13:30 — Фристайл: слоуп-стайл, попытка 3 (женщины).

15:00 — Горнолыжный спорт: слалом (мужчины, командная комбинация).

18:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (женщины).

21:12 — Прыжки с трамплина: НТ, индивидуальные соревнования (мужчины).

20:30 — Сноуборд: биг-эйр, попытка 3 (женщины).

10 февраля (вторник)

14:03 — Шорт-трек, финал А (смешанная командная эстафета).

14:13 — Лыжные гонки: спринт, классический стиль (женщины).

14:25 — Лыжные гонки: спринт, классический стиль (мужчины).

13:30 — Фристайл: слоуп-стайл, попытка 3 (мужчины).

14:30 — Биатлон: 20 км, индивидуальная гонка (мужчины).

15:00 — Горнолыжный спорт: слалом (женщины, командная комбинация).

15:05 — Кёрлинг: соревнования за бронзу (смешанные пары).

19:05 — Керлинг: соревнование за золото (смешанные пары).

19:34 — Санный спорт: одноместные санки, заезд 4 (женщины).

21:00 — Прыжки с трамплина (смешанные команды).

11 февраля (среда)

12:30 — Горнолыжный спорт: супергигант (мужчины).

14:45 — Лыжное двоеборье: Гундерсен, НТ/10 км, лыжная гонка (мужчины).

15:15 — Биатлон, 15 км, индивидуальная гонка (женщины).

15:15 — Фристайл: могул, финал 2 (женщины).

19:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (мужчины).

19:53 — Санный спорт: двухместные санки, заезд 2 (женщины).

20:30 — Фигурное катание: танцы на льду, произвольный танец.

20:44 — Санный спорт: двухместные санки, заезд 2 (мужчины).

12 февраля (четверг)

12:30 — Горнолыжный спорт: супергигант (женщины).

13:15 — Фристайл: могул, финал 2 (мужчины).

14:00 — Лыжные гонки: свободный стиль, 10 км (женщины).

15:56 — Сноуборд: кросс, большой финал (мужчины).

17:30 — Конькобежный спорт, 5000 м (женщины).

19:30 — Санный спорт: командная эстафета.

20:30 — Сноуборд: хаф-пайп, попытка 3 (женщины).

22:36 — Шорт-трек, 500 м, финал А (женщины).

22:48 — Шорт-трек, 1000 м, финал А (мужчины).

13 февраля (пятница)

12:45 — Лыжные гонки: свободный стиль, 10 км (мужчины).

15:00 — Биатлон: спринт, 10 км (мужчины).

15:41 — Сноуборд: кросс, большой финал (женщины).

17:00 — Конькобежный спорт, 10 000 м (мужчины).

20:00 — Фигурное катание: одиночное катание, произвольная программа (мужчины).

20:30 — Сноуборд: хаф-пайп, попытка 3 (мужчины).

22:05 — Скелетон: одноместные санки, 4-й заезд (мужчины).

14 февраля (суббота)

12:46 — Фристайл: парный могул, большой финал (женщины).

13:00 — Лыжные гонки: эстафета 4×7,5 км (женщины).

14:30 — Горнолыжный спорт: гигантский слалом, 2-й заезд (мужчины).

15:45 — Биатлон: спринт, 7,5 км (женщины).

18:00 — Конькобежный спорт, 500 м (мужчины).

20:35 — Скелетон: одноместные санки, 4-й заезд (женщины).

20:57 — Прыжки с трамплина: БТ, индивидуальные соревнования (мужчины).

23:42 — Шорт-трек, 1500 м, финал А (мужчины).

15 февраля (воскресенье)

12:15 — Биатлон: гонка преследования, 12,5 км (мужчины).

12:46 — Фристайл: парный могул, большой финал (мужчины).

13:00 — Лыжные гонки: эстафета 4×7,5 км (мужчины).

14:30 — Горнолыжный спорт: гигантский слалом, 2-й заезд (женщины).

15:35 — Сноуборд: кросс, большой финал (смешанные команды).

15:45 — Биатлон: гонка преследования, 10 км (женщины).

18:03 — Конькобежный спорт, 500 м (женщины).

19:00 — Скелетон (смешанные команды).

20:57 — Прыжки с трамплина: БТ, индивидуальные соревнования (женщины).

16 февраля (понедельник)

13:47 — Шорт-трек, 1000 м, финал А (женщины).

14:30 — Горнолыжный спорт: слалом, 2-й заезд (мужчины).

21:00 — Фигурное катание: парное катание, случайная программа.

20:30 — Фристайл: биг-эйр, попытка 3 (женщины).

21:20 — Прыжки с трамплина: суперкоманда (мужчины).

22:06 — Бобслей: монобоб, 4-й заезд (женщины).

17 февраля (вторник)

14:45 — Лыжное двоеборье: Гундерсен, БТ/10 км, лыжная гонка.

14:00 — Сноуборд: слоуп-стайл, попытка 3 (женщины).

15:30 — Биатлон: эстафета 4×7,5 км (мужчины).

17:22 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал Б (мужчины).

17:28 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал А (мужчины).

17:41 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал Б (женщины).

17:47 — Конькобежный спорт: командная гонка преследования, финал А (женщины).

20:30 — Фристайл: биг-эйр, попытка 3 (мужчины).

22:05 — Бобслей: экипажи-двойки, 4-й заезд (мужчины).

18 февраля (среда)

12:45 — Лыжные гонки: командный спринт, свободный стиль (женщины).

13:15 — Лыжные гонки: командный спринт, свободный стиль (мужчины).

12:30 — Фристайл: воздушная акробатика (женщины).

13:30 — Сноуборд: слоуп-стайл, попытка 3 (мужчины).

14:30 — Горнолыжный спорт: слалом, 2-й заезд (женщины).

15:45 — Биатлон: эстафета 4×6 км (женщины).

22:00 — Шорт-трек: эстафета, 3000 м, финал А (женщины).

22:32 — Шорт-трек, 500 м, финал А (мужчины).

19 февраля (четверг)

12:30 — Фристайл: воздушная акробатика (мужчины).

14:55 — Ски-альпинизм: спринт (женщины).

15:00 — Лыжное двоеборье: командный спринт.

15:15 — Ски-альпинизм: спринт (мужчины).

15:40 — Хоккей с шайбой: соревнование за бронзу (женщины).

17:30 — Конькобежный спорт, 1500 м (мужчины).

20:00 — Фигурное катание: одиночное катание, случайная программа (женщины).

20:10 — Хоккей с шайбой (женщины).

20 февраля (пятница)

14:15 — Фристайл: ски-кросс, большой финал (женщины).

15:15 — Биатлон: масс-старт, 15 км (мужчины).

17:30 — Конькобежный спорт, 1500 м (женщины).

20:05 — Керлинг: соревнования за бронзу (мужчины).

20:30 — Фристайл: хаф-пайп, попытка 3 (мужчины).

22:30 — Шорт-трек: эстафета, 5000 м, финал А (мужчины).

23:07 — Шорт-трек, 1500 м, финал А (женщины).

21 февраля (суббота)

12:00 — Лыжные гонки: масс-старт, классический стиль, 50 км (мужчины).

11:45 — Фристайл: воздушная акробатика (смешанные команды).

14:10 — Фристайл: ски-кросс, большой финал (мужчины).

14:30 — Ски-альпинизм (смешанная эстафета).

15:05 — Керлинг: соревнование за бронзу (женщины).

15:15 — Биатлон: масс-старт, 12,5 км (женщины).

17:40 — Конькобежный спорт: масс-старт (мужчины).

18:15 — Конькобежный спорт: масс-старт (женщины).

20:05 — Керлинг (мужчины).

20:30 — Фристайл: хаф-пайп, попытка 3 (женщины).

21:40 — Хоккей с шайбой: соревнования за бронзу (мужчины).

22:05 — Бобслей: экипажи-двойки, 4-й заезд (женщины).

22 февраля (воскресенье)

11:00 — Лыжные гонки: масс-старт, классический стиль, 50 км (женщины).

12:05 — Керлинг (женщины).

13:15 — Бобслей: экипажи-четверки, 4-й заезд (мужчины).

15:10 — Хоккей с шайбой (мужчины).

Церемония закрытия.

