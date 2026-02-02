Зимові Олімпійські ігри 2026: повний розклад фінальних змагань

До офіційного старту XXV Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо залишилися лічені дні, і спортивний світ уже перебуває у стані максимальної готовності.

Зимові Олімпійські ігри 2026: розклад по днях

Цьогорічні Ігри, що триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року, обіцяють стати найбільш децентралізованими в історії, охоплюючи понад 22 тисячі квадратних кілометрів Північної Італії.

Урочиста церемонія відкриття відбудеться вже цієї п’ятниці на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані, проте перші змагання у деяких дисциплінах стартують на день раніше офіційного відкриття.

Як зазначає Tribuna, програма Ігор включає рекордні 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах, серед яких вперше з’явиться скі-альпінізм — динамічний вид спорту, що поєднує лижні перегони та альпіністське сходження.

Зимові Олімпійські ігри 2026: розклад фіналів

6 лютого (п’ятниця)

Церемонія відкриття

7 лютого (субота)

12:30 — Гірськолижний спорт, швидкісний спуск (чоловіки).

14:00 — Лижні гонки, скіатлон 10 км + 10 км (жінки).

17:00 — Ковзанярський спорт, 3000 м (жінки).

20:57 — Стрибки з трампліна: НТ, індивідуальні змагання (жінки).

20:30 — Сноуборд: біг-ейр, спроба 3 (чоловіки).

8 лютого (неділя)

12:30 — Гірськолижний спорт, швидкісний спуск (жінки).

13:30 — Лижні гонки: скіатлон 10 км + 10 км (чоловіки).

15:05 — Біатлон, естафета 4×6 км (змішана команда).

15:26 — Сноуборд: паралельний гігантський слалом, великий фінал (жінки).

15:36 — Сноуборд: паралельний гігантський слалом, великий фінал (чоловіки).

17:00 — Ковзанярський спорт, 5000 м (чоловіки).

19:34 — Санний спорт, одномісні санки: заїзд 4 (чоловіки).

22:55 — Фігурне катання: одиночне катання, команди, довільна програма (чоловіки).

9 лютого (понеділок)

13:30 — Фристайл: слоуп-стайл, спроба 3 (жінки).

15:00 — Гірськолижний спорт: слалом (чоловіки, командна комбінація).

18:30 — Ковзанярський спорт, 1000 м (жінки).

21:12 — Стрибки з трампліна: НТ, індивідуальні змагання (чоловіки).

20:30 — Сноуборд: біг-ейр, спроба 3 (жінки).

10 лютого (вівторок)

14:03 — Шорт-трек, фінал А (змішана командна естафета).

14:13 — Лижні гонки: спринт, класичний стиль (жінки).

14:25 — Лижні гонки: спринт, класичний стиль (чоловіки).

13:30 — Фристайл: слоуп-стайл, спроба 3 (чоловіки).

14:30 — Біатлон: 20 км, індивідуальна гонка (чоловіки).

15:00 — Гірськолижний спорт: слалом (жінки, командна комбінація).

15:05 — Керлінг: змагання за бронзу (змішані пари).

19:05 — Керлінг: змагання за золото (змішані пари).

19:34 — Санний спорт: одномісні санки, заїзд 4 (жінки).

21:00 — Стрибки з трампліна (змішані команди).

11 лютого (середа)

12:30 — Гірськолижний спорт: супергігант (чоловіки).

14:45 — Лижне двоборство: Ґундерсен, НТ/10 км, лижна гонка (чоловіки).

15:15 — Біатлон, 15 км, індивідуальна гонка (жінки).

15:15 — Фристайл: могул, фінал 2 (жінки).

19:30 — Ковзанярський спорт, 1000 м (чоловіки).

19:53 — Санний спорт: двомісні санки, заїзд 2 (жінки).

20:30 — Фігурне катання: танці на льоду, довільний танець.

20:44 — Санний спорт: двомісні санки, заїзд 2 (чоловіки).

12 лютого (четвер)

12:30 — Гірськолижний спорт: супергігант (жінки).

13:15 — Фристайл: могул, фінал 2 (чоловіки).

14:00 — Лижні гонки: вільний стиль, 10 км (жінки).

15:56 — Сноуборд: крос, великий фінал (чоловіки).

17:30 — Ковзанярський спорт, 5000 м (жінки).

19:30 — Санний спорт: командна естафета.

20:30 — Сноуборд: хаф-пайп, спроба 3 (жінки).

22:36 — Шорт-трек, 500 м, фінал А (жінки).

22:48 — Шорт-трек, 1000 м, фінал А (чоловіки).

13 лютого (п’ятниця)

12:45 — Лижні гонки: вільний стиль, 10 км (чоловіки).

15:00 — Біатлон: спринт, 10 км (чоловіки).

15:41 — Сноуборд: крос, великий фінал (жінки).

17:00 — Ковзанярський спорт, 10 000 м (чоловіки).

20:00 — Фігурне катання: одиночне катання, довільна програма (чоловіки).

20:30 — Сноуборд: хаф-пайп, спроба 3 (чоловіки).

22:05 — Скелетон: одномісні санки, 4-й заїзд (чоловіки).

14 лютого (субота)

12:46 — Фристайл: парний могул, великий фінал (жінки).

13:00 — Лижні гонки: естафета 4×7,5 км (жінки).

14:30 — Гірськолижний спорт: гігантський слалом, 2-й заїзд (чоловіки).

15:45 — Біатлон: спринт, 7,5 км (жінки).

18:00 — Ковзанярський спорт, 500 м (чоловіки).

20:35 — Скелетон: одномісні санки, 4-й заїзд (жінки).

20:57 — Стрибки з трампліна: БТ, індивідуальні змагання (чоловіки).

23:42 — Шорт-трек, 1500 м, фінал А (чоловіки).

15 лютого (неділя)

12:15 — Біатлон: гонка переслідування, 12,5 км (чоловіки).

12:46 — Фристайл: парний могул, великий фінал (чоловіки).

13:00 — Лижні гонки: естафета 4×7,5 км (чоловіки).

14:30 — Гірськолижний спорт: гігантський слалом, 2-й заїзд (жінки).

15:35 — Сноуборд: крос, великий фінал (змішані команди).

15:45 — Біатлон: гонка переслідування, 10 км (жінки).

18:03 — Ковзанярський спорт, 500 м (жінки).

19:00 — Скелетон (змішані команди).

20:57 — Стрибки з трампліна: БТ, індивідуальні змагання (жінки).

16 лютого (понеділок)

13:47 — Шорт-трек, 1000 м, фінал А (жінки).

14:30 — Гірськолижний спорт: слалом, 2-й заїзд (чоловіки).

21:00 — Фігурне катання: парне катання, довільна програма.

20:30 — Фристайл: біг-ейр, спроба 3 (жінки).

21:20 — Стрибки з трампліна: суперкоманда (чоловіки).

22:06 — Бобслей: монобоб, 4-й заїзд (жінки).

17 лютого (вівторок)

14:45 — Лижне двоборство: Ґундерсен, БТ/10 км, лижна гонка.

14:00 — Сноуборд: слоуп-стайл, спроба 3 (жінки).

15:30 — Біатлон: естафета 4×7,5 км (чоловіки).

17:22 — Ковзанярський спорт: командна гонка переслідування, фінал Б (чоловіки).

17:28 — Ковзанярський спорт: командна гонка переслідування, фінал А (чоловіки).

17:41 — Ковзанярський спорт: командна гонка переслідування, фінал Б (жінки).

17:47 — Ковзанярський спорт: командна гонка переслідування, фінал А (жінки).

20:30 — Фристайл: біг-ейр, спроба 3 (чоловіки).

22:05 — Бобслей: екіпажі-двійки, 4-й заїзд (чоловіки).

18 лютого (середа)

12:45 — Лижні гонки: командний спринт, вільний стиль (жінки).

13:15 — Лижні гонки: командний спринт, вільний стиль (чоловіки).

12:30 — Фристайл: повітряна акробатика (жінки).

13:30 — Сноуборд: слоуп-стайл, спроба 3 (чоловіки).

14:30 — Гірськолижний спорт: слалом, 2-й заїзд (жінки).

15:45 — Біатлон: естафета 4×6 км (жінки).

22:00 — Шорт-трек: естафета, 3000 м, фінал А (жінки).

22:32 — Шорт-трек, 500 м, фінал А (чоловіки).

19 лютого (четвер)

12:30 — Фристайл: повітряна акробатика (чоловіки).

14:55 — Скі-альпінізм: спринт (жінки).

15:00 — Лижне двоборство: командний спринт.

15:15 — Скі-альпінізм: спринт (чоловіки).

15:40 — Хокей із шайбою: змагання за бронзу (жінки).

17:30 — Ковзанярський спорт, 1500 м (чоловіки).

20:00 — Фігурне катання: одиночне катання, довільна програма (жінки).

20:10 — Хокей із шайбою (жінки).

20 лютого (п’ятниця)

14:15 — Фристайл: скі-крос, великий фінал (жінки).

15:15 — Біатлон: мас-старт, 15 км (чоловіки).

17:30 — Ковзанярський спорт, 1500 м (жінки).

20:05 — Керлінг: змагання за бронзу (чоловіки).

20:30 — Фристайл: хаф-пайп, спроба 3 (чоловіки).

22:30 — Шорт-трек: естафета, 5000 м, фінал А (чоловіки).

23:07 — Шорт-трек, 1500 м, фінал А (жінки).

21 лютого (субота)

12:00 — Лижні гонки: мас-старт, класичний стиль, 50 км (чоловіки).

11:45 — Фристайл: повітряна акробатика (змішані команди).

14:10 — Фристайл: скі-крос, великий фінал (чоловіки).

14:30 — Скі-альпінізм (змішана естафета).

15:05 — Керлінг: змагання за бронзу (жінки).

15:15 — Біатлон: мас-старт, 12,5 км (жінки).

17:40 — Ковзанярський спорт: мас-старт (чоловіки).

18:15 — Ковзанярський спорт: мас-старт (жінки).

20:05 — Керлінг (чоловіки).

20:30 — Фристайл: хаф-пайп, спроба 3 (жінки).

21:40 — Хокей із шайбою: змагання за бронзу (чоловіки).

22:05 — Бобслей: екіпажі-двійки, 4-й заїзд (жінки).

22 лютого (неділя)

11:00 — Лижні гонки: мас-старт, класичний стиль, 50 км (жінки).

12:05 — Керлінг (жінки).

13:15 — Бобслей: екіпажі-четвірки, 4-й заїзд (чоловіки).

15:10 — Хокей із шайбою (чоловіки).

Церемонія закриття.

