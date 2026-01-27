Склад національної збірної України на зимовій Олімпіаді-2026: поіменний список 46 атлетів

Україна офіційно розпочинає фінальний етап підготовки до головної спортивної події чотириріччя. Стало відомо, хто представлятиме нашу країну на світовій арені в Італії. Днями було остаточно затверджено склад національної збірної команди України, яка побореться за нагороди у Мілані-Кортіні.

Зимові Олімпійські ігри 2026 обіцяють стати особливими для наших атлетів, адже попри всі виклики, український прапор знову замайоріє серед найсильніших країн світу.

Офіційна делегація України налічуватиме 103 особи, серед яких 46 — це безпосередньо спортсмени та спортсменки. Також до Італії вирушать 42 фахівці (тренери, медичний персонал, техніки) та 15 членів штабу збірної. Про це йдеться в НОК.

Зимові Олімпійські ігри 2026 Україна: де та коли вболівати

Головні старти планети триватимуть із 6 по 22 лютого 2026 року. Олімпіада 2026 прийматиметься італійськими містами Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Наші вболівальники зможуть стежити за кожним виступом у прямому ефірі завдяки трансляціям Суспільного Мовника.

Зимові Олімпійські ігри 2026 склад збірної України сформовано за поданням національних федерацій. Наші атлети виступлять в 11 дисциплінах. Найчисельніші представництва Україна матиме у біатлоні, санному спорті та фристайлі.

Зимові Олімпійські ігри 2026 склад національної збірної України: поіменний список

Нижче наводимо повний перелік атлетів, які вибороли право представляти Україну.

Біатлон (10 спортсменів):

Це традиційно наш ударний вид спорту. До списку увійшли:

Чоловіки: Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний.

Жінки: Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик.

Санний спорт (10 спортсменів):

Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецьків, Юліанна Туницька.

Фристайл (9 спортсменів):

Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Катерина Коцар, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк.

Лижні гонки (6 спортсменів):

Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко, Софія Шкатула.

Інші види спорту:

Гірськолижний спорт: Дмитро Шеп’юк, Анастасія Шепіленко;

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець;

Стрибки на лижах з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк;

Шорт-трек: Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко;

Скелетон: Владислав Гераскевич;

Сноубординг: Аннамарі Данча;

Фігурне катання на ковзанах : Кирило Марсак.

А тим часом, поки наші атлети готуються до відповідальних стартів, у світі продовжують обговорювати допуск до змагань представників країн-агресорок. Раніше ми вже детально розбирали, чи братимуть участь Росія та Білорусь в Олімпіаді-2026

