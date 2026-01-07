Зимова Олімпіада-2026: де проходитиме та які нові види спорту в програмі

З 6 до 22 лютого 2026 року світ спостерігатиме за Олімпіадою, яка буде проходити у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Це вже втретє зимові ігри відбуваються в Італії: у Кортіні — у 1956 році та Турині — у 2006 році.

Олімпійські міста здобули право на проведення ігор, отримавши 47 голосів проти 34, відданих Стокгольму. Унікальна атмосфера італійської гостинності та неповторний стиль обіцяють зробити ці ігри справжнім видовищем.

Нові дисципліни

Програма Олімпіади-2026 постійно оновлюється. Наразі організатори вже додали нові дисципліни, які мають здивувати та порадувати глядачів. Серед головних змін:

гірськолижний альпінізм — вперше на олімпійській арені, що стане окрасою змагань.

три нові види фристайлу: чоловічий і жіночий двомісні могули та жіночі стрибки з великого трампліна.

бобслей і санний спорт: тепер Олімпіада буде більш рівноправною, завдяки жіночим парним змаганням і змішаним командним турнірам.

скелетон також отримав нові змішані командні змагання.

Також із програми вилучено гірськолижну змішану командну паралельну дисципліну, що звільняє місце для свіжих форматів.

Дух Італії у дизайні Олімпіади

Мілан і Кортіна не лише демонструють інновації у спорті, а й створюють унікальний візуальний стиль. Головна концепція — людський жест, який символізує енергію, динаміку та творчість Італії.

Ключовими особливостями є:

лінії відображають плавність людського руху.

криві форми передають динамічність.

білий ефект нагадує зимовий пейзаж.

Це поєднання спорту, культури й мистецтва має підкорити серця мільйонів.

Україна у боротьбі за хокейну славу

Окрім цього, варто зазначити, що на тлі глобальних змін й у хокейній кваліфікації Україна отримала можливість виступати в іншій групі, завдяки недопуску збірної Білорусі до відбору. Список груп вже затверджено, і наша збірна має шанс продемонструвати силу на олімпійській арені.

Зимова Олімпіада-2026 обіцяє бути не лише спортивною, а й культурною подією світового масштабу.

Раніше ми розповідали, чи братимуть Росія та Білорусь участь на Олімпіаді-2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!