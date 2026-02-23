Скільки медалей завоювала Україна на Олімпійських іграх 2026: що відомо про антирекорд

Зимові Олімпійські ігри-2026 в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо офіційно завершилися. Для національної збірної України ці змагання стали найбільш складними та невтішними за всю історію виступів.

Вперше за останні 16 років та втретє за часи незалежності українські атлети повертаються додому без жодної медалі. Попри те що до Італії вирушила рекордна за останні роки делегація у складі 46 спортсменів, синьо-жовтим не вдалося піднятися вище шостої сходинки у підсумкових протоколах.

Скільки медалей завоювала Україна на Олімпіаді 2026

Незважаючи на те, що нуль у графі медалей уже траплявся раніше, нинішні результати встановили нову негативну планку. Якщо на Іграх у Солт-Лейк-Сіті (2002) та Ванкувері (2010) українці зупинялися за крок до п’єдесталу, посідаючи 5-ті місця, то у 2026 році найвищим досягненням стала 6-та позиція.

Цей результат спортсмени продемонстрували тричі: у командному фристайлі, в естафеті санного спорту та в особистих змаганнях з лижної акробатики. Загалом честь країни захищали 46 спортсменів у 11 видах спорту.

Для порівняння масштабів цьогорічної невдачі варто згадати статистику попередніх років. До 2026 року Україна мала у своєму активі 9 медалей зимових Олімпіад (3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові):

Пекін-2022: 1 срібло.

Пхьончхан-2018: 1 золото.

Сочі-2014: 1 золото та 1 бронза.

Ванкувер-2010: 0 медалей.

Турин-2006: 2 бронзи.

Солт-Лейк-Сіті-2002: 0 медалей.

Нагано-1998: 1 срібло.

Ліллегаммер-1994: 1 золото та 1 бронза.

В умовах повномасштабної війни, коли тренувальна база всередині країни частково зруйнована, а увага суспільства прикута до фронту, збереження представництва у 11 видах спорту вже є досягненням, проте системна криза у зимових дисциплінах потребує негайних реформ.

Олімпійська родина вже готується до аналізу помилок, щоб через чотири роки у Франції повернути український прапор на п’єдестал зимових Ігор.

