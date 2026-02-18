Зимова Паралімпіада 2026: де та коли будуть змагання, і хто представлятиме Україну

Станом на лютий 2026 року спортивний світ перебуває в очікуванні однієї з найбільш надихаючих подій — XIII зимових Паралімпійських ігор. Вже за кілька тижнів після завершення Олімпіади, італійські Альпи знову прийматимуть найкращих атлетів планети.

Паралімпіада-2026 обіцяє стати рекордною за кількістю учасників та рівнем технологічної інклюзивності, демонструючи незламність людського духу на фоні величних пейзажів Мілана та Кортіни-д’Ампеццо.

Зимова Паралімпіада 2026: де та коли проходитимуть змагання

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року офіційно стартують 6 березня і триватимуть до 15 березня. Урочиста церемонія відкриття відбудеться на знаменитій Арені ді Верона — античному амфітеатрі, що підкреслить зв’язок між давньою історією та сучасними досягненнями. Церемонія закриття пройде 15 березня в Мілані.

Змагання будуть розподілені між кількома основними кластерами:

Мілан: прийматиме матчі з парахокею (Para Ice Hockey).

Кортіна-д’Ампеццо: стане центром для паралімпійських гірських лиж, сноуборду та керлінгу на кріслах колісних.

Валь-ді-Ф’ємме: тут розіграють медалі у лижних перегонах та парабіатлоні.

Зауважимо, щщо наразі не було опубліковано точного розкладу Паралімпійських ігор 2026, тому за цим варто слідкувати на офіціному сайті Ігор.

Зимова Паралімпіада 2026: склад збірної України

Наразі відомо про двох спортсменок, які представлятимуть збірну України на зимовій Паралімпіаді 2026 — це багаторазова чемпіонка та призерка Паралімпійських ігор 2014, 2018 і 2022 років Олена Шишкова та чемпіонка та призерка Паралімпійських ігор 2018 і 2022 років Людмила Ляшенко

Боротьба за медалі буде запеклою, проте українські вболівальники мають усі підстави розраховувати на високі позиції в топ-5 медального заліку. Кожен виступ наших спортсменів у 2026 році — це не лише про спорт, а й про нагадування світу про стійкість України.

