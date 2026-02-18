Спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступати на Паралімпіаді-2026 під своїми прапорами

Міжнародний паралімпійський комітет заявив, що шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволено змагатися на Паралімпійських іграх 2026 під національними прапорами — про це читай в матеріалі.

На Паралімпійських іграх 2026 виступатимуть спортсмени з РФ та Білорусі під своїми прапорами

МПК підтвердив, що 10 спортсменів отримали запрошення на участь у змаганнях з гірськолижного спорту, лижних гонок та сноубордингу.

МПК може підтвердити, що Паралімпійському комітету Росії було надано загалом шість місць: два в паралімпійському гірськолижному спорті, два в паралімпійському лижному спорті і два в паралімпійському сноуборді. Паралімпійському комітету Білорусі було надано загалом чотири місця, всі в лижному спорті, — зазначили в МПК.

Читати на тему Олімпійці 2010 та 2014 років нарешті із золотом: до чого тут допінговий скандал з РФ Французький біатлоніст та збірна Німеччини отримали свої нагороди.

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що обурений рішенням дозволити спортсменам РФ змагатися під їхнім національним прапором. Також він зазначив:

Якщо ми не поїдемо, це означатиме, що ми дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде.

У вересні Генеральна асамблея МПК проголосувала проти продовження часткового відсторонення РФ та Білорусі — комітети обох країн були відновлені у правах перед зимовими Іграми-2026 та здобули право на використання національної символіки на міжнародних змаганнях.

Раніше ми писали, що РФ маскує фейки про легальний допінг для українських спортсменів під матеріали західних медіа на Олімпіаді — читай в матеріалі, з якою метою Росія це робить.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!