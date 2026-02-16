Олімпійці 2010 та 2014 років нарешті із золотом: до чого тут допінговий скандал з РФ

На зимових Олімпійських іграх 2026 року відбулася знакова подія для світового біатлону — офіційна церемонія перерозподілу медалей за Ігри 2010 та 2014 років.

Французька легенда спорту Мартен Фуркад та чоловіча збірна Німеччини нарешті отримали свої золоті нагороди, на які чекали понад десятиліття. Про це офіційно повідомили Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародний союз біатлоністів.

Нарешті отримали золото: допінговий скандал з РФ закінчено

Шлях до цього нагородження був довгим та супроводжувався складними юридичними процесами. У 2020 році антидопінгова комісія IBU висунула звинувачення російському біатлоністу Євгену Устюгову у порушенні правил у сезоні 2013/14 на основі даних його біологічного паспорта.

Російський спортсмен протягом кількох років намагався оскаржити ці висновки в різних інстанціях, проте його апеляції не мали успіху. Крапку у справі було поставлено у травні 2025 року, коли Спортивний арбітражний суд (CAS) остаточно відхилив вимоги Устюгова.

Суд підтвердив дискваліфікацію атлета та анулював усі його результати, здобуті в період з 2010 по 2014 рік, що й призвело до зміни лідерів у залікових таблицях минулих Олімпіад.

За результатами перегляду протоколів, Мартен Фуркад був офіційно визнаний володарем золотої медалі за чоловічу естафету на Олімпіаді у Ванкувері 2010 року.

Водночас статус олімпійських чемпіонів Ігор 2014 року в Сочі отримала чоловіча збірна Німеччини, до якої перейшло золото естафетної гонки після анулювання результату російської команди.

