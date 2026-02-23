Сколько медалей завоевала Украина на Олимпийских играх 2026 года: что известно об антирекорде

Зимние Олимпийские игры-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо официально завершились. Для национальной сборной Украины эти соревнования стали самыми сложными и неутешительными за всю историю выступлений.

Впервые за последние 16 лет и в третий раз за время независимости украинские атлеты возвращаются домой без единой медали. Несмотря на то что в Италию отправилась рекордная за последние годы делегация в составе 46 спортсменов, сине-желтым не удалось подняться выше шестой строчки в итоговых протоколах.

Сколько медалей завоевала Украина на Олимпиаде 2026

Несмотря на то что ноль в графе медалей уже случался ранее, нынешние результаты установили новую негативную планку. Если на Играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010) украинцы останавливались в шаге от пьедестала, занимая 5-е места, то в 2026 году самым высоким достижением стала 6-я позиция.

Этот результат спортсмены продемонстрировали трижды: в командном фристайле, в эстафете санного спорта и в личных соревнованиях по лыжной акробатике. Всего честь страны защищали 46 спортсменов в 11 видах спорта.

Для сравнения масштабов неудачи этого года стоит вспомнить статистику предыдущих лет. До 2026 года Украина имела в своем активе 9 медалей зимних Олимпиад (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые):

Пекин-2022: 1 серебро.

Пхенчхан-2018: 1 золото.

Сочи-2014: 1 золото и 1 бронза.

Ванкувер-2010: 0 медалей.

Турин-2006: 2 бронзы.

Солт-Лейк-Сити-2002: 0 медалей.

Нагано-1998: 1 серебро.

Лилиэммер-1994: 1 золото и 1 бронза.

В условиях полномасштабной войны, когда тренировочная база внутри страны частично разрушена, а внимание общества приковано к фронту, сохранение представительства в 11 видах спорта уже является достижением, однако системный кризис в зимних дисциплинах требует немедленных реформ.

Олимпийская семья уже готовится к анализу ошибок, чтобы через четыре года во Франции вернуть украинский флаг на пьедестал зимних Игр.

