МОК вирішив долю збірних Росії на Олімпіаді-2026 — деталі

Попри численні спроби обійти обмеження, російські команди знову залишаться поза зимовими Олімпійськими іграми! Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив офіційну позицію. У 2026 році в Мілані-Кортіна (Італія) жодна збірна Росії участі не братиме. Заборона залишається чинною — і вона не обговорюється. Про це пише Reuters.

МОК наголосив: заборона стосується саме командної участі. Відтак, навіть такі сильні колективи, як національна збірна Росії з хокею, не отримають шанс вийти на лід у 2026 році.

Які причини певного рішення

МОК підкреслив: відсторонення російських команд — це не лише відповідь на вторгнення в Україну, а й реакція на дії самого Олімпійського комітету Росії. У жовтні 2023 року він визнав регіональні олімпійські ради на окупованих територіях України — Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Це було розцінено як грубе порушення Олімпійської хартії, адже йдеться про зазіхання на територіальну цілісність України.

Одна з найбільших інтриг — доля російських хокеїстів, які завжди були одними з фаворитів Олімпійських ігор. Проте, як наголосив МОК, хокейна збірна — це команда, а не індивідуальні спортсмени.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) підтримала цю позицію МОК і не планує робити винятків.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого.

