МОК решил судьбу сборных России на Олимпиаде-2026 — детали

Несмотря на многочисленные попытки обойти ограничения, российские команды снова останутся вне зимних Олимпийских игр! Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал официальную позицию. В 2026 году в Милане-Кортина (Италия) ни одна сборная России участвовать не будет. Запрет остается в силе — и он не обсуждается. Об этом пишет Reuters.

Российские команды не будут выступать на Олимпиаде-2026

МОК подчеркнул: запрет касается именно командного участия. Следовательно, даже такие сильные коллективы, как национальная сборная России по хоккею, не получат шанс выйти на лед в 2026 году.

Каковы причины определенного решения

МОК подчеркнул: отстранение российских команд — это не только ответ на вторжение в Украину, но и реакция на действия самого Олимпийского комитета России. В октябре 2023 года он признал региональные олимпийские советы на оккупированных территориях Украины — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Это было расценено как грубое нарушение Олимпийской хартии, ведь речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Одна из самых больших интриг — судьба российских хоккеистов, которые всегда были одними из фаворитов Олимпийских игр. Однако, как отметил МОК, хоккейная сборная — это команда, а не индивидуальные спортсмены.

Международная федерация хоккея (IIHF) поддержала эту позицию МОК и не планирует делать исключений.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля. Узнай в нашем предыдущем материале, какие новые виды спорта в программе.

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