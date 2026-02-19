Церемонія закриття Олімпійських ігор 2026: де та коли дивитися фінальне шоу в Італії

Зимова казка в Мілані та Кортіні добігає свого логічного фіналу. Після 16 днів запеклої боротьби, неймовірних рекордів та щирих емоцій, атлети з усього світу знову зберуться разом для останнього урочистого кроку.

Церемонія закриття Олімпійських ігор 2026 обіцяє стати одним із найбільш видовищних моментів року, де відбудеться не лише прощання з Італією, а й символічна передача естафети наступним господарям Ігор.

Коли відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор 2026

Як пише офіційний сайт Олімпіади, дата проведення фінального заходу — неділя, 22 лютого. Багатьох вболівальників цікавить питання: коли церемонія закриття Олімпійських ігор 2026 розпочнеться для українських глядачів? Старт грандіозного дійства заплановано на 21:00 за київським часом.

Цікаво, що організатори обрали для фіналу не величезний стадіон Сан-Сіро, де проходило відкриття, а величну Арену Верони. Це античний римський амфітеатр, який здатний вмістити близько 12 тисяч глядачів. Попри менший масштаб порівняно з футбольними стадіонами, саме ця локація дозволить створити унікальну атмосферу під гаслом Краса у русі.

Де дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор 2026 в Україні

Для тих, хто не хоче пропустити момент, коли олімпійський вогонь згасне, актуальним є запит: де дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор 2026? В Україні пряму трансляцію забезпечать такі платформи:

Суспільне Спорт (сайт та місцеві телеканали);

Телеканали Eurosport ;

Сервіс HBO Max .

Міжнародні глядачі також зможуть спостерігати за ефіром на каналах NBC та платформі Peacock.

Церемонія закриття Олімпіади 2026: Gabri Ponte стане головною зіркою шоу

Олімпійський комітет вже розкрив карти щодо музичної частини вечора. Головним хедлайнером стане легендарний італійський діджей та продюсер, номінант на премію Grammy — Габрі Понте.

Його виступ стане частиною концепції Краса в дії. Понте, який має понад 15 мільйонів слухачів на Spotify, перетворить античну арену на центр електронної енергії. Організатори зазначають:

Це буде яскравий момент, який об’єднає спортсменів та глядачів з усього світу в спільному святкуванні. Виступ Габрі Понте здатний перетворити звук на чисту емоцію.

Церемонія закриття Олімпійських ігор — це завжди час для підбиття підсумків та особистих історій. Нинішня Олімпіада вже запам’яталася українцям не лише спортивними здобутками, а й зворушливими моментами: наприклад, пропозицією руки та серця, яку офіцер ЗСУ зробив фристайлістці Катерині Коцар прямо на Іграх.

Тепер ти знаєш, коли церемонія закриття Олімпійських ігор 2026 та де її шукати в ефірі, але читай також повний календар змагань в одному з найпопулярніших видів спорту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!