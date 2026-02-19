Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года: где и когда смотреть финальное шоу в Италии

Зимняя сказка в Милане и Кортине подходит к своему логическому финалу. После 16 дней упорной борьбы, невероятных рекордов и искренних эмоций атлеты со всего мира снова соберутся вместе для последнего торжественного шага.

Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 обещает стать одним из самых зрелищных моментов года, где состоится не только прощание с Италией, но и символическая передача эстафеты следующей Олимпиаде.

Когда состоится церемония закрытия Олимпийских игр 2026

Как пишет официальный сайт Олимпиады, дата проведения финального мероприятия — воскресенье, 22 февраля. Многих болельщиков интересует вопрос: когда церемония закрытия Олимпийских игр 2026 начнется для украинских зрителей? Старт грандиозного действа запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Интересно, что организаторы выбрали для финала не огромный стадион Сан-Сиро, где проходило открытие, а величественную Арену Вероны. Это античный римский амфитеатр, способный вместить около 12 тысяч зрителей. Несмотря на меньший масштаб по сравнению с футбольными стадионами, именно эта локация позволит создать уникальную атмосферу под лозунгом Красота в движении.

Где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр 2026 в Украине

Для тех, кто не хочет пропустить момент, когда олимпийский огонь погаснет, актуален запрос: где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр 2026? В Украине прямую трансляцию обеспечат следующие платформы:

Суспільне Спорт (сайт и местные телеканалы);

Телеканалы Eurosport;

Сервис HBO Max.

Международные зрители также смогут наблюдать за эфиром на каналах NBC и платформе Peacock.

Церемония закрытия Олимпиады 2026: Gabri Ponte станет главной звездой шоу

Олимпийский комитет уже раскрыл карты относительно музыкальной части вечера. Главным хедлайнером станет легендарный итальянский диджей и продюсер, номинант на премию Grammy — Габри Понте.

Его выступление станет частью концепции Красота в действии. Понте, у которого более 15 миллионов слушателей в Spotify, превратит античную арену в центр электронной энергии. Организаторы отмечают:

Это будет яркий момент, который объединит спортсменов и зрителей со всего мира в совместном праздновании. Выступление Габри Понте способно превратить звук в чистую эмоцию.

Церемония закрытия Олимпийских игр — это всегда время для подведения итогов и личных историй. Нынешняя Олимпиада уже запомнилась украинцам не только спортивными достижениями, но и трогательными моментами: например, предложением руки и сердца, которое офицер ВСУ сделал фристайлистке Катерине Коцар прямо на Играх.

Теперь ты знаешь, когда церемония закрытия Олимпийских игр 2026 и где ее искать в эфире, но читай также полный календарь соревнований в одном из самых популярных видов спорта.

