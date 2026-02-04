Биатлон на Олимпийских играх 2026: расписание гонок и состав украинской команды

6 февраля, после торжественного открытия, стартуют Зимние Олимпийские игры 2026 года, и их организаторы уже официально представили полное расписание всех соревнований, в том числе — и по биатлону.

Гонки пройдут на трассе в итальянском Антхольце. Турнир начнется 8 февраля смешанной эстафетой и завершится 21 февраля масс-стартом среди женщин — сообщает Суспільне Спорт.

О расписании соревнований по биатлону на Зимней Олимпиаде-2026 — узнай из материала.

Биатлон на Олимпийских играх 2026: расписание

В общей сложности программа биатлона включит одиннадцать гонок: спринты, индивидуальные соревнования, гонки преследования, классические эстафеты, масс-старт и смешанную эстафету.

В отличие от этапов Кубка мира, на Олимпиаде не будет одиночной смешанной эстафеты.

В большинстве дней будет проходить по одной дисциплине, только 15 февраля одновременно стартуют мужчины и женщины в гонках преследования.

Биатлон: полный календарь гонок на Зимней Олимпиаде-2026

08.02, воскресенье, 15:05 — смешанная эстафета

10.02, вторник, 14:30 — индивидуальная гонка (мужчины)

11.02, среда, 15:15 — индивидуальная гонка (женщины)

13.02, пятница, 15:00 — спринт (мужчины)

14.02, суббота, 15:45 — спринт (женщины)

15.02, воскресенье, 12:15 — преследование (мужчины)

15.02, воскресенье, 15:45 — преследование (женщины)

17.02, вторник, 15:30 — эстафета (мужчины)

18.02, среда, 15:45 — эстафета (женщины)

20.02, пятница, 15:15 — масс-старт (мужчины)

21.02, суббота, 15:15 — масс-старт (женщины)

Украину представят десять спортсменов — пять мужчин и пять женщин. В состав сборной вошли опытные биатлонисты Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

А также Христина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалик и Александра Меркушина.

Эти Олимпийские игры в Антхольце будут главным стартом четырехлетия и итогом многолетней подготовки, которая началась в 2022 году.

