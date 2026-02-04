Биатлон на Олимпийских играх 2026: расписание гонок и состав украинской команды

6 февраля, после торжественного открытия, стартуют Зимние Олимпийские игры 2026 года, и их организаторы уже официально представили полное расписание всех соревнований, в том числе — и по биатлону.
Гонки пройдут на трассе в итальянском Антхольце. Турнир начнется 8 февраля смешанной эстафетой и завершится 21 февраля масс-стартом среди женщин — сообщает Суспільне Спорт.
О расписании соревнований по биатлону на Зимней Олимпиаде-2026 — узнай из материала.
Биатлон на Олимпийских играх 2026: расписание
В общей сложности программа биатлона включит одиннадцать гонок: спринты, индивидуальные соревнования, гонки преследования, классические эстафеты, масс-старт и смешанную эстафету.
В отличие от этапов Кубка мира, на Олимпиаде не будет одиночной смешанной эстафеты.
В большинстве дней будет проходить по одной дисциплине, только 15 февраля одновременно стартуют мужчины и женщины в гонках преследования.
Биатлон: полный календарь гонок на Зимней Олимпиаде-2026
- 08.02, воскресенье, 15:05 — смешанная эстафета
- 10.02, вторник, 14:30 — индивидуальная гонка (мужчины)
- 11.02, среда, 15:15 — индивидуальная гонка (женщины)
- 13.02, пятница, 15:00 — спринт (мужчины)
- 14.02, суббота, 15:45 — спринт (женщины)
- 15.02, воскресенье, 12:15 — преследование (мужчины)
- 15.02, воскресенье, 15:45 — преследование (женщины)
- 17.02, вторник, 15:30 — эстафета (мужчины)
- 18.02, среда, 15:45 — эстафета (женщины)
- 20.02, пятница, 15:15 — масс-старт (мужчины)
- 21.02, суббота, 15:15 — масс-старт (женщины)
Украину представят десять спортсменов — пять мужчин и пять женщин. В состав сборной вошли опытные биатлонисты Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
А также Христина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалик и Александра Меркушина.
Эти Олимпийские игры в Антхольце будут главным стартом четырехлетия и итогом многолетней подготовки, которая началась в 2022 году.
А где смотреть биатлон и другие спортивные соревнования зимней Олимпиады-2026 — читай в нашем следующем материале.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!