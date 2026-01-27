Состав национальной сборной Украины на зимней Олимпиаде-2026: поименный список 46 атлетов

Украина официально начинает финальный этап подготовки к главному спортивному событию четырехлетия. Стало известно, кто представит нашу страну на мировой арене в Италии. На днях был окончательно утвержден состав национальной сборной команды Украины, которая поборется за награды в Милане-Кортине.

Зимние Олимпийские игры 2026 обещают стать особенными для наших атлетов, ведь несмотря на все вызовы, украинский флаг снова развеется среди сильнейших стран мира. Официальная делегация Украины будет насчитывать 103 человека, среди которых 46 — это непосредственно спортсмены и спортсменки.

Также в Италию отправятся 42 специалиста (тренеры, медицинский персонал, техники) и 15 членов штаба сборной. Об этом говорится в НОК.

Зимние Олимпийские игры 2026 Украина: где и когда болеть

Главные старты планеты пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Олимпиада 2026 будет приниматься итальянскими городами Милан и Кортина-д’Ампеццо. Наши болельщики смогут следить за каждым выступлением в прямом эфире благодаря трансляциям Суспільного Мовника.

Зимние Олимпийские игры 2026 состав сборной Украины сформирован по представлению национальных федераций. Наши атлеты выступят в 11 дисциплинах. Самые многочисленные представительства у Украины будут в биатлоне, санном спорте и фристайле.

Зимние Олимпийские игры 2026 состав национальной сборной Украины: поименный список

Ниже приводим полный перечень атлетов, завоевавших право представлять Украину.

Биатлон (10 спортсменов):

Это традиционно наш ударный вид спорта. В список вошли:

Мужчины: Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный;

Женщины: Елена Городная, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарина Чалык.

Санный спорт (10 спортсменов):

Богдан Бабура, Игорь Гой, Антон Дукач, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Даниил Марциновский, Александра Мох, Елена Смага, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.

Фристайл (9 спортсменов):

Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Екатерина Коцар, Ангелина Брыкина, Нелли Попович, Диана Яблонская, Оксана Яцюк.

Лыжные гонки (6 спортсменов):

Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Дарина Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула.

Другие виды спорта:

Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко;

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец;

Прыжки на лыжах с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк;

Шорт-трек: Олег Гандей, Елизавета Сидорко;

Скелетон: Владислав Гераскевич;

Сноубординг: Аннамари Данча;

Фигурное катание на коньках: Кирилл Марсак.

А пока наши атлеты готовятся к ответственным стартам, в мире продолжают обсуждать допуск к соревнованиям представителей стран-агрессорок. Ранее мы уже подробно разбирали, примут ли участие Россия и Беларусь в Олимпиаде-2026.

