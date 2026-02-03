Олимпийские игры 2026: где смотреть трансляцию и когда стартуют прямые эфиры

С 6 по 22 февраля 2026 года внимание всех фанатов зимних видов спорта будет приковано к Италии. Именно там, в Милане и Кортине-д’Ампеццо, будут принимать XXV зимние Олимпийские игры.

Почти три тысячи спортсменов разыграют 116 комплектов медалей, а Украина будет представлена 46 атлетами в одиннадцати видах спорта.

Где смотреть зимние Олимпийские игры-2026 читай в материале.

Зимняя Олимпиада 2026 — где смотреть

Украинским зрителям соревнования Белой Олимпиады покажет Суспільне — именно оно является официальным транслятором Олимпийских игр-2026 в Украине.

Смотреть соревнования можно будет в свободном доступе на телеканале Суспільне Спорт, а также на региональных каналах Суспільного.

Для тех, кто следит за трансляцией онлайн, будет работать сайт Суспільне Спорт, где соревнования будут показывать в прямом эфире.

В целом вещатель планирует более 125 часов эфира Олимпиады-2026.

Помимо прямых включений Олимпиады-2026, ежедневно можно смотреть информационно-аналитические студии с разборами выступлений, комментариями экспертов и закулисными историями.

Наблюдать за играми в Милане и Кортине-д’Ампеццо можно и на Радио Промінь, там будут готовить обзоры, подкасты и специальные программы.

Украинские спортсмены на зимней Олимпиаде-2026 в Италии будут соревноваться за награды сразу в одиннадцати дисциплинах.

Запланированы их выступления в биатлоне и горнолыжном спорте, в лыжном двоеборье и лыжных гонках, а также в санном спорте и скелетоне.

Украина будет представлена в сноубординге и прыжках на лыжах с трамплина, в фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Больше всего спортсменов входят в состав наших команд, которые будут соревноваться в биатлоне и санном спорте — по десять атлетов.

Во фристайле выступят девять украинских спортсменов.

Первую трансляцию с Олимпиады-2026 можно смотреть 6 февраля в 21:00 по киевскому времени на всех платформах Суспільного вещания.

За 20 минут до этого, примерно в 20:40, в эфир выйдет специальная Олимпийская студия с предпоказом и анонсами событий.

