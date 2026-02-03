Олімпійські ігри 2026: де дивитися трансляцію та коли стартують прямі ефіри

Із 6 до 22 лютого 2026 року увага усіх фанатів зимових видів спорту буде прикута до Італії. Саме там, у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, прийматимуть XXV зимові Олімпійські ігри.

Майже три тисячі спортсменів розіграють 116 комплектів медалей, а Україна буде представлена 46 атлетами в одинадцяти видах спорту.

Де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026 читай у матеріалі.

Зимова Олімпіада 2026 — де дивитись

Українським глядачам змагання Білої Олімпіади покаже Суспільне — саме воно є офіційним транслятором Олімпійських ігор-2026 в Україні.

Дивитися змагання можна буде у вільному доступі на телеканалі Суспільне Спорт, а також на регіональних каналах Суспільного.

Для тих, хто слідкує за трансляцією онлайн, працюватиме сайт Суспільне Спорт, де змагання будуть показувати наживо.

Загалом мовник планує понад 125 годин ефіру Олімпіади-2026.

Окрім прямих включень Олімпіади-2026, щодня можна дивитися інформаційно-аналітичні студії з розборами виступів, коментарями експертів і закулісними історіями.

Спостерігати за іграми у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо можна й на Радіо Промінь, там готуватимуть огляди, подкасти та спеціальні програми.

Українські спортсмени на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії змагатимуться за нагороди одразу в одинадцяти дисциплінах.

Заплановані їхні виступи в біатлоні та гірськолижному спорті, у лижному двоборстві й лижних перегонах, а також у санному спорті та скелетоні.

Україна буде представлена в сноубордингу та стрибках на лижах з трампліна, у фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Найбільше спортсменів входять до складу наших команд, які змагатимуться в біатлоні та санному спорті — по десять атлетів.

У фристайлі виступлять дев’ятеро українських спортсменів.

Першу трансляцію з Олімпіади-2026 можна дивитися 6 лютого о 21:00 за київським часом на всіх платформах Суспільного мовлення.

За 20 хвилин до того, приблизно о 20:40, в ефір вийде спеціальна Олімпійська студія з передпоказом та анонсами подій.

