Відкриття Олімпіади-2026: коли відбудеться та хто виведе збірну України

Спортивний світ завмер в очікуванні головної події чотириріччя. Вже за кілька днів близько 2 900 найкращих атлетів планети зберуться на італійській землі, щоб розіграти комплекти нагород у найпрестижніших зимових дисциплінах. Цьогорічні ігри стануть особливими, адже вперше в історії їх прийматимуть одразу два міста — елегантний Мілан та мальовнича Кортіна-д’Ампеццо.

Офіційний старт змаганням дасть традиційний парад націй та запалення олімпійського вогню, за яким спостерігатимуть мільйони глядачів.

Олімпійські ігри-2026 відкриття: точна дата та локація головного дійства

Старт головного спортивного форуму планети заплановано на п’ятницю, 6 лютого. Основною локацією для урочистостей стане легендарний стадіон Сан-Сіро у Мілані, який бачив чимало історичних матчів, але тепер вперше прийматиме олімпійську родину.

Головною зіркою вечора стане легендарна співачка Мерая Кері. Крім неї, на сцену вийдуть видатні діячі мистецтва: піаніст Ланг Ланг, оперна діва Сесілія Бартолі та неперевершений тенор Андреа Бочеллі.

Італійський колорит шоу підкреслять виступи Лаури Паузіні, П’єрфранческо Фавіно, а також акторок Сабріни Імпаччіаторе та Матильди Де Анджеліс.

Темою цьогорічного шоу обрано слово Armonia (що в перекладі з італійської означає Гармонія). За задумом організаторів, це не просто назва, а данина італійським цінностям, багатій історії та культурі країни.

Тема Гармонії має символізувати міцний зв’язок між мистецтвом, спортом та незламним олімпійським духом, об’єднуючи тисячі атлетів та мільйони вболівальників по всьому світу.

Початок грандіозного дійства очікується о 21:00 за київським часом. Організатори обіцяють технологічне шоу, яке поєднає в собі італійську пристрасть до мистецтва та холодний драйв зимового спорту.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відкриття: хто нестиме синьо-жовтий стяг

Момент виходу нашої збірної завжди викликає особливі емоції. Цьогоріч на зимові Олімпійські ігри 2026 відкриття виводитимуть українську команду досвідчені та молоді лідери.

Почесну місію прапороносців довірили 21-річній зірці шорт-треку Єлизаветі Сидьорко та 27-річному скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Для спортсменів це велика честь і відповідальність — представляти країну, що бореться, на найбільшій спортивній арені світу.

Варто пам’ятати, що попри те, що основне відкриття Олімпійських ігор пройде на футбольному стадіоні в Мілані, змагання будуть розосереджені по різних регіонах Італії.

Зокрема, Кортіна-д’Ампеццо прийматиме частину заходів та технічних дисциплін. Такий формат двох столиць покликаний зробити ігри максимально екологічними та задіяти вже існуючу інфраструктуру.

