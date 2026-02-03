Открытие Олимпиады-2026: когда состоится и кто выведет сборную Украины

Спортивный мир замер в ожидании главного события четырехлетия. Уже через несколько дней около 2 900 лучших атлетов планеты соберутся на итальянской земле, чтобы разыграть комплекты наград в самых престижных зимних дисциплинах.

Эти Игры станут особенными, ведь впервые в истории их будут принимать сразу два города — элегантный Милан и живописная Кортина-д’Ампеццо.

Официальный старт соревнованиям даст традиционный парад наций и зажжение олимпийского огня, за которым будут наблюдать миллионы зрителей.

Олимпийские игры — 2026 открытие: точная дата и локация главного действия

Старт главного спортивного форума планеты запланирован на пятницу, 6 февраля. Основной локацией для торжеств станет легендарный стадион Сан-Сиро в Милане, который видел немало исторических матчей, но теперь впервые примет олимпийскую семью.

Главной звездой вечера станет легендарная певица Мэрайя Кэри.

Кроме нее, на сцену выйдут выдающиеся деятели искусства: пианист Ланг Ланг, оперная дива Чечилия Бартоли и непревзойденный тенор Андреа Бочелли.

Итальянский колорит шоу подчеркнут выступления Лауры Паузини, Пьерфранческо Фавино, а также актрис Сабрины Импаччиаторе и Матильды Де Анджелис.

Темой шоу в этом году выбрано слово Armonia (что в переводе с итальянского означает Гармония). По замыслу организаторов, это не просто название, а дань уважения итальянским ценностям, богатой истории и культуре страны.

Тема Гармонии призвана символизировать крепкую связь между искусством, спортом и несокрушимым олимпийским духом, объединяя тысячи атлетов и миллионы болельщиков по всему миру.

Начало грандиозного действа ожидается в 21:00 по киевскому времени. Организаторы обещают технологичное шоу, которое объединит в себе итальянскую страсть к искусству и холодный драйв зимнего спорта.

Зимние Олимпийские игры — 2026 открытие: кто понесет сине-желтый флаг

Момент выхода нашей сборной всегда вызывает особые эмоции. В этом году на зимние Олимпийские игры 2026 открытие украинскую команду будут выводить опытные и молодые лидеры.

Почетную миссию знаменосцев доверили 21-летней звезде шорт-трека Елизавете Сидьорко и 27-летственному скелетонисту Владиславу Гераскевичу.

Для спортсменов это большая честь и ответственность — представлять борющуюся страну на крупнейшей спортивной арене мира.

Стоит помнить, что несмотря на то, что основное открытие Олимпийских игр пройдет на футбольном стадионе в Милане, соревнования будут рассредоточены по разным регионам Италии.

В частности, Кортина-д’Ампеццо примет часть мероприятий и технических дисциплин. Такой формат двух столиц призван сделать Игры максимально экологичными и задействовать уже существующую инфраструктуру.

Теперь ты знаешь, где будет проходить и где можно посмотреть открытие Олимпийских игр-2026. Однако сложные вопросы вокруг участия спортсменов в соревнованиях продолжаются. Читай далее: будут ли Россия и Беларусь участвовать в соревнованиях.

