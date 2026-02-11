РФ маскирует фейки о “легальном допинге” для украинцев на Олимпиаде под материалы западных СМИ

На фоне проведения Олимпийских игр-2026 в Италии Центр противодействия дезинформации зафиксировал новую волну скоординированной пропагандистской кампании, направленной против украинской национальной сборной.

Злоумышленники используют сложные методы манипуляции, в частности создают фейковые видеосюжеты, визуально имитирующие репортажи известных иностранных телеканалов. Это делается для того, чтобы придать вымышленным историям статус официальных новостей западных медиа и подорвать доверие к украинским атлетам на международной арене.

Враг пытается дискредитировать украинских атлетов в Италии на Зимних Олимпийских играх

Одним из главных инструментов дискредитации стало распространение лжи о том, что Всемирное антидопинговое агентство якобы ввело упрощенный контроль для украинцев.

Пропагандисты утверждают, что из-за психологического стресса от войны нашим спортсменам разрешили употреблять седативные препараты, обычно входящие в список запрещенных.

На самом деле, WADA не принимало никаких подобных решений: украинская сборная проходит проверки по общим правилам, а никаких привилегий или смягчений в спортивном регламенте не существует.

Параллельно в сети масштабируется вымышленная история о бегстве переводчика украинской делегации в Италию. Согласно версии российских Telegram-каналов, специалист якобы стал 52-м по счету представителем персонала, покинувшего сборную за последние месяцы, исчезнув после общения с прессой.

Официальные представители украинской делегации опровергают эту информацию: никаких сообщений о побеге или исчезновении членов команды не поступало, а вся история полностью сфальсифицирована.

Эксперты Центра отмечают, что эта кампания имеет четкую структуру: дезинформация сначала появляется в российских сегментах соцсетей, после чего разгоняется сетью ботов из-за имитации западных медиа-форматов.

Главная цель таких вбросов — создать вокруг украинских олимпийцев токсичный ореол нарушителей и иждивенцев, чтобы взорвать уровень поддержки Украины среди европейского сообщества во время большого спортивного праздника.

Раньше мы писали о расписании финалов Зимних Олимпийских игр 2026 – читай в материале, когда будут финалы по каждой дисциплине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!