Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы после дисквалификации по ОИ

Пока Международный олимпийский комитет дискутирует о границах нейтральности, Украина четко определяет своих героев. Сегодня, 12 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении выдающегося скелетониста Владислава Гераскевича одной из высших государственных наград.

Этот шаг стал символическим ответом на резонансные события в итальянской Кортине-д’Ампеццо, где украинский атлет был отстранен от стартов.

Гераскевич орден Свободы: за что скелетонист получил высшую награду

Отметим, что Гераскевич орден Свободы получил за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы. В тексте указа подчеркивается, что атлет проявил непоколебимую позицию в защите демократических ценностей и памяти о погибших соотечественниках.

Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста, — говорится в указе.

Награждение произошло на фоне громкого скандала: Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 из-за его шлема памяти.

На экипировке были изображены украинские спортсмены, убитые Россией. Несмотря на давление чиновников МОК и угрозу карьере, Владислав отказался снимать шлем, выбрав честь вместо олимпийского протокола.

Читать по теме Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за шлема памяти: позиция МОК и НОК Владислав Гераскевич дисквалифицирован на Олимпиаде-2026. Читай, о позиции МОК и НОК Украины по скандалу со шлемом памяти и хронологии событий.

Гераскевич получил орден свободы: детали

Часто за великими поступками стоит не только атлет, но и его окружение. Михаил Гераскевич воспринял поступок своего сына как единственно правильный выбор.

Будучи тренером и отцом, Михаил Гераскевич вместе с Владиславом с самого начала полномасштабного вторжения превратили спортивные площадки в трибуны для напоминания миру о войне в Украине.

Орден Свободы — это не просто спортивная награда, это признание того, что Владислав Гераскевич стал символом гражданского сопротивления.

Теперь ты знаешь о том, что Владислава Гераскевича наградили из-за его принципиальной позиции и шлема памяти, но читай далее о главном спортивном событии года.

Узнай в нашем материале о медальном зачете Олимпиады-2026: какие страны лидируют по количеству наград и как выглядит десятка мировых лидеров в зимних видах спорта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!