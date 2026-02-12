Для тебя Новости

Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за шлема памяти: позиция МОК и НОК

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 февраля 2026, 11:56 3 мин.
Владислава Гераскевича дисквалифицировали
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь