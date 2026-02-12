Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за шлема памяти: позиция МОК и НОК

Ведущий украинский скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен от соревнований прямо перед началом первого заезда. Причиной стал его шлем, на котором изображены украинские атлеты, погибшие в результате полномасштабного вторжения России.

Гераскевич: дисквалификация и позиция спортсмена относительно шлема памяти

Дисквалификация стала результатом принципиальной позиции атлета. Владислав планировал выйти на лед в шлеме, который он считает символом уважения к павшим Героям и коллегам-спортсменам. Однако МОК расценил этот жест как нарушение нейтральности.

Сам Владислав в день соревнований опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не стремился к конфликту:

Я никогда не хотел скандала с МОК и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной. Хотя действия МОК позволили громко говорить об украинских спортсменах, которые погибли, в то же время сам факт скандала отвлекает внимание от самих соревнований, — написал Владислав в своем Instagram.

Он также выдвинул требование снять запрет на использование инвентаря и призвал МОК к солидарности — предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

Читать по теме МОК решил судьбу сборных России на Олимпиаде-2026 — детали Рассказываем прямо сейчас о том, что российские команды не смогут принять участие в Олимпиаде-2026 из-за решения Международного олимпийского комитета.

Дисквалификация Гераскевича: официальная позиция МОК

Дисквалификация Владислава Гераскевича — это решение жюри Международной федерации бобслея и скелетона, основанное на 50-й статье Олимпийской хартии. МОК официально подтвердил эту информацию, детально расписав хронологию встреч с украинцем:

9 февраля: МОК сообщил команде Гераскевича, что шлем не соответствует требованиям, и предложил альтернативы (например, черную повязку);

11 февраля: во время проверки инвентаря Владислав письменно подтвердил намерение выйти на старт именно в этом шлеме;

12 февраля: утром перед заездом состоялась встреча с президентом МОК Кирсти Ковентри. Консенсус не был достигнут: Владислав отказался менять шлем.

Корреспондент Суспільне Спорт Сергей Захарченко сообщил, что атлет уже получил на руки официальное решение IBSF. В МОК подчеркивают, что проблема не в самом месседже, а в месте его демонстрации, и предлагали Гераскевичу показать шлем в микс-зоне после соревнований, но не во время заезда.

Гераскевич и поддержка Украины: поступок, который дороже медалей

Несмотря на то что для атлета эта Олимпиада завершилась, Гераскевич получил безоговорочную поддержку от Национального олимпийского комитета и миллионов украинцев.

Сегодня Владислав не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина. Ведь когда спортсмен выступает за правду, честь и память — это уже победа для всей страны, — отметили в НОК Украины.

Этот инцидент в очередной раз поднял дискуссию о том, где заканчивается спорт и начинается реальность войны. Пока функционеры ссылаются на правила, украинский спортсмен выбрал память о тех, кто уже никогда не сможет выйти на старт.

Теперь ты знаешь о том, что Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за его принципиальной позиции и шлема памяти, но читай далее о главном спортивном событии года.

