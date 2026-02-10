Гераскевичу забороними виступати в шоломі пам’яті: усе про скандал на Олімпіаді-2026

На зимових Олімпійських іграх в Італії розгорілася гостра дискусія навколо свободи слова. Міжнародний олімпійський комітет офіційно заборонив провідному українському атлету використовувати його особливе екіпірування.

Владислав Гераскевич планував вийти на старт у захисті, на якому зображені портрети колег, що загинули внаслідок російської агресії.

Гераскевич скелетон шолом під забороною : деталі заборони МОК та подвійні стандарти

Шолом опинився під забороною 9 лютого, про що лідер української збірної повідомив на своїй сторінці у Facebook. За словами Владислава, представник МОК Тошіо Цурунага висунув вимогу припинити використовувати спорядження як під час офіційних стартів, так і на тренувальних заїздах. Причиною такого кроку назвали дотримання принципу політичної нейтральності.

Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що заборонено в МОК — на це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами — до речі, серед них є олімпійці — на це ми отримали критичну заборону, — наголосив Гераскевич.

Проте сам Гераскевич вбачає у діях комітету очевидні подвійні стандарти. Спортсмен навів приклад італійського сноубордиста, який напередодні виступав із зображенням російського триколору. Попри те, що символіка країни-агресорки офіційно під забороною, цей інцидент залишився без жодної реакції з боку організаторів.

Шолом із вбитими спортсменами: реакція Зеленського на рішення МОК

Шолом із вбитими спортсменами став темою для обговорення на найвищому державному рівні. Володимир Зеленський публічно підтримав атлета, подякувавши йому за непохитну громадянську позицію. Глава держави наголосив, що нагадування про трагедію українського спорту не є політичною акцією — це констатація фактів, про які світ не має права забувати.

Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. Правда не може бути незручною чи недоречною, — заявив Президент, коментуючи ситуацію, у яку потрапив Гераскевич.

Гераскевич та НОК України: офіційна заява щодо легітимності екіпірування

Національний олімпійський комітет України офіційно став на захист атлета, підкресливши, що шолом не порушує жодних регламентів.

— Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України. НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтвержений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань! — йдеться у заяві.

Українська сторона закликає міжнародних чиновників до справедливості, зазначаючи, що такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських атлетів та підтримки всієї нації.

Cам атлет наразі не збирається миритися з рішенням представників комітету. Готується офіційне звернення до вищого керівництва МОК. Спортсмен сподівається, що заборона використовувати шолом із вбитими була суб’єктивним рішенням одного функціонера, а не консолідованою позицією всієї організації.

Головне фото: НОК України.

Читай також: біатлон на Олімпійських іграх 2026 — розклад гонок і склад української команди.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!