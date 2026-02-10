Для тебя Новости

Гераскевичу запретили выступать в шлеме памяти: все о скандале на Олимпиаде-2026

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 февраля 2026, 12:00 4 мин.
Гераскевич шлем с убитыми спортсменами

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь