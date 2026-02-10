Гераскевичу запретили выступать в шлеме памяти: все о скандале на Олимпиаде-2026

На зимних Олимпийских играх в Италии разгорелась острая дискуссия вокруг свободы слова. Международный олимпийский комитет официально запретил ведущему украинскому атлету использовать его особенную экипировку.

Владислав Гераскевич планировал выйти на старт в защите, на которой изображены портреты коллег, погибших в результате российской агрессии.

Гераскевич скелетон шлем под запретом: детали запрета

Шлем оказался под запретом 9 февраля, о чем лидер украинской сборной сообщил на своей странице в Facebook. По словам Владислава, представитель МОК Тошио Цурунага выдвинул требование прекратить использовать снаряжение как во время официальных стартов, так и на тренировочных заездах. Причиной такого шага назвали соблюдение принципа политической нейтральности.

Учитывая факт того, что вчера итальянский сноубордист выступал с российским флагом на шлеме, что запрещено в МОК — на это не было никакой реакции. А на шлем с погибшими украинскими спортсменами — кстати, среди них есть олимпийцы — на это мы получили критический запрет, — подчеркнул Гераскевич.

Тем не менее сам Гераскевич видит в действиях комитета очевидные двойные стандарты. Спортсмен привел пример итальянского сноубордиста, который накануне выступал с изображением российского триколора.

Несмотря на то, что символика страны-агрессора официально под запретом, этот инцидент остался без какой-либо реакции со стороны организаторов.

Шлем с убитыми спортсменами: реакция Зеленского на решение МОК

Шлем с убитыми спортсменами стал темой для обсуждения на высшем государственном уровне. Владимир Зеленский официально поддержал атлета, поблагодарив его за непоколебимую гражданскую позицию. Глава государства подчеркнул, что напоминание о трагедии украинского спорта не является политической акцией — это констатация фактов, о которых мир не имеет права забывать.

Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия. Правда не может быть неудобной или неуместной, — заявил Президент, комментируя ситуацию, в которую попал Гераскевич.

Гераскевич и НОК Украины: официальное заявление относительно легитимности экипировки

Национальный олимпийский комитет Украины официально встал на защиту атлета, подчеркнув, что шлем не нарушает никаких регламентов.

— Шлем создан в память об украинских спортсменах, которые погибли, защищая Украину, или стали жертвами полномасштабной войны России против Украины. НОК Украины подчеркивает, что он полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтвержден как соответствующий установленным нормам во время официальных тренировок! — говорится в заявлении.

Официальный вердикт МОК: Владиславу Гераскевичу запретили шлем памяти на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет предоставил официальный ответ на запрос Национального олимпийского комитета Украины по использованию шлема памяти украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

Несмотря на громкий общественный резонанс, позиция международных чиновников осталась непоколебимой: персонализированное снаряжение с портретами погибших атлетов на стартах в Милане-Кортине под запретом.

В своем ответе МОК отметил, что разделяет стремление флагоносца сборной Украины почтить память павших коллег. Однако, согласно руководящим принципам Олимпийской хартии, любое снаряжение должно оставаться нейтральным. Комитет настаивает на недопущении политических или других месседжей непосредственно во время соревнований.

Как компромисс, украинскому спортсмену предложили использовать черную повязку или ленту без персонализации. Также в МОК напомнили о специальных местах скорби и молитвенных комнатах в Олимпийских поселках, где атлеты могут почтить память близких.

Национальный олимпийский комитет вместе с национальной олимпийской сборной Украины продолжают консолидированно отстаивать интересы наших атлетов на международной арене.

Для каждого представителя нашей олимпийской семьи это выступление в Милане-Кортине является не просто спортивным состязанием, а важной миссией. НОК отмечает, что национальная сборная выступает единым фронтом, стремясь донести миру правду о цене, которую платит украинский спорт из-за войны, даже несмотря на жесткие рамки международных регламентов.

Чтобы подробно разъяснить ситуацию и ответить на вопросы мировых медиа, сегодня, 10 февраля, в 17:30 в центре Кортины-д’Ампеццо состоится пресс-конференция. Мероприятие пройдет у олимпийских колец с участием самого Владислава Гераскевича и официальных представителей НОК Украины.

Сам атлет на данный момент не собирается мириться с решением представителей комитета. Готовится официальное обращение к высшему руководству МОК. Спортсмен надеется, что запрет использовать шлем с убитыми был субъективным решением одного функционера, а не консолидированной позицией всей организации.

